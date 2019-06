Argentina perdió por penales con Mali y quedó fuera del Mundial Sub 20 de Polonia

El seleccionado argentino Sub 20 de fútbol cayó ayer por penales 5 a 4 ante Mali, tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial de la categoría que se juega en Polonia.

Adolfo Gaich (3m.ST) y Abdoulaye Diaby en contra (1m.PTS) marcaron para Argentina y el propio Diaby (22m.St) y Boubacar Konte (16m.STT) lo hicieron para los africanos.

En la tanda de penales para Argentina convirtieron Nahuen Pérez, Gaich, Santiago Sosa y Fausto Vera, en tanto que el remate de Tomás Chancalay fue atajado por Youssouf Koita.

Para Mali anotaron Hadji Drame, Boubacar Traoré, Sekou Koita, Diaby y Sambou Sissoko. El partido se jugó en el estadio Bielsko-Biala de la homónima ciudad polaca, con el arbitraje del mexicano Fernando Guerrero.

Mali jugará en cuartos de final con Italia, que ayer dejó en el camino al local Polonia al vencerlo 1 a 0.

En el inicio Julián Álvarez aprovechó una mala salida de la defensa rival y envió un centro bajo que no pudo conectar Gaich, y después llegó con un cabezazo de Pérez que atrapó bien Youssouf Koita.

Volvió a ganar Pérez en lo alto tras otro tiro de esquina pero el cabezazo fue a las manos del arquero. En la primera jugada de riesgo del elenco africano Sekou Koita ejecutó un tito libre desde la derecha que salvó Manuel Roffo con posterior ayuda del travesaño.

El propio Sekou Koita probó otro tiro libre desde el otro sector que se fue cerca del palo derecho de Roffo.

Insistió Argentina y llegó con un centro bajo de Aníbal Moreno que no volvió a conectar Gaich en el área chica; y la respuesta tuvo como protagonista otra vez a Sekou Koita, que cabeceó apenas sobre el horizontal.

Sobre el cierre de la primera etapa Youssouf Koita despejó un muy buen remate esquinado de Álvarez.

El complemento

En el complemento volvió a salir mejor Argentina, que tuvo su premio a los 3m., cuando Gaich capturó en el área un rebote de la defensa africana y definió con un zurdazo que se metió entre las piernas del arquero.

Se adelantó Mali tras el impacto, el árbitro anuló bien un gol a Ousmane Diakite por posición adelantada y luego un centro de Hadji Drame dio en el travesaño. Pero tras un tiro de esquina Diaby le ganó en el salto a Pérez y con un cabezazo batió a Roffo.

Respondió Argentina a falta de 10 minutos y llegó con un cabezazo de Gaich que dio en el palo derecho de Youssouf Koita. Sobre el cierre Roffo le tapó un remate de gol a Sekou Koita y en la respuesta Gaich cabeceó apenas afuera.

Argentina lastimó de entrada en el inicio del primer tiempo suplementario, con un remate de Barco que dio en Diaby y la pelota se metió en contra de su arco.

No se retrasó Argentina, que en el segundo tiempo suplementario lo tuvo con Agustín Urzi y Fausto Vera, pero en el primer minuto adicionado el recién ingresado Boubacar Konte remató cruzado y logró el empate. Luego, en la tanda de penales, falló Chancalay, Mali fue perfecto y dejó a la Argentina afuera.