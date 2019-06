Juan Pablo Vojvoda fue presentado como nuevo entrenador de Huracán

Juan Pablo Vojvoda, de último paso por Talleres de Córdoba, fue presentado ayer como nuevo entrenador de Huracán, de cara a la próxima Superliga Argentina de Fútbol.

Acompañado por el presidente del "Globo", Alejandro Nadur, y del secretario, Fernando Moroni, el nuevo director técnico brindó una conferencia de prensa en el estadio Tomás Adolfo Ducó en la que expresó su "alegría" por este nuevo paso en su carrera.

Uno de los primeros desafíos que afrontará el nuevo cuerpo técnico será el armado del plantel, como así la decisión de renovar o no los contratos que finalizarán el próximo 30 de junio.

"Estoy interiorizado en que hay jugadores que culminan su contrato, se evaluará caso por caso en esta semana. Son jugadores que le dieron mucho al club. Respetamos las trayectorias pero damos oportunidades a la gente joven", sostuvo Vojvoda.

Los casos más emblemáticos son los de los experimentados Federico Mancinelli (37 años), Patricio Toranzo (37), Israel Damonte (37), Carlos Araujo (37), Pablo Álvarez (35) y Cristian Chimino (31).

Los que ya no estarán en el arranque de la pretemporada serán los mediocampistas Iván Rossi y Carlos Auzqui, a quienes se les venció el préstamo y volverán a River Plate.

Además, la dirigencia debe resolver las situaciones del defensor paraguayo Saul Salcedo, por quien Huracán debe saldar una deuda por una parte del pase a Olimpia, y del mediocampista colombiano Andrés Roa.

"Roa tenía una opción de compra que decidimos no ejecutar pero vamos a seguir negociando", adelantó al respecto el presidente Nadur.

En el segundo semestre del año, Huracán tendrá por delante la Superliga y los 16avos de final de la Copa Argentina (enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza), mientras que por su última participación en el torneo local sacó pasaje para la Copa Sudamericana 2020.

La pretemporada comenzaría la próxima semana y en principio se realizará en el predio La Quemita, ubicado en Villa Soldati, aunque en los próximos días habrá más novedades.