El Seleccionado argentino trabajó con 22 jugadores y recibió un control antidoping

El seleccionado argentino trabajó ayer en el predio de Ezeiza por primera vez con los 22 de los 23 futbolistas que participarán de la Copa América Brasil 2019 y todos ellos fueron sorprendidos por un control antidoping ordenado por la Conmebol.

Sólo faltó el arquero de Boca Juniors Esteban Andrada, que se sumará al grupo recién hoy debido a que el cuerpo técnico decidió darle un día de descanso tras perder anoche con Tigre la final de la Copa de la Superliga, en Córdoba.

El plantel "albiceleste" recibió ayer a la tarde al joven defensor Juan Foyth, del Tottenham Hotspur de Inglaterra, que el sábado pasado estuvo afectado a la final de la Liga de Campeones de Europa ante Liverpool, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

También se entrenó el recientemente convocado Guido Pizarro, volante de Tigres de Monterrey, que será el reemplazante de Exequiel Palacios, desgarrado en el isquiotibial izquierdo.

El director técnico Lionel Scaloni diseñó un ejercicio táctico de ataque por las bandas, en el cual los futbolistas -divididos en pequeños grupos- cumplieron distintos roles.

Así, Leandro Paredes y luego Lionel Messi fueron los encargados de iniciar cada jugada por el centro del campo, con apertura aleatoria hacia los costados, donde desbordaban Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra -por derecha- más Ángel Di María y Giovanni Lo Celso -por izquierda-.

En el área contrarrestaban las acciones el arquero Franco Armani y los defensores, todos diferenciados con pechera amarilla.

El delantero Sergio "Kun" Agüero no formó parte de esa tarea y realizó un trote liviano por el perímetro del campo de juego debido a una molestia en la rodilla izquierda que no reviste gravedad, según informó la AFA.

La jornada del seleccionado argentino comenzó temprano con la novedad de la citación de Pizarro, un jugador que no estaba incluido en la lista preliminar de 40 nombres que Scaloni había enviado a la Conmebol, el 16 de mayo pasado.

El ex colaborador de Jorge Sampaoli concluyó después de su confección que no tenía un jugador de características similares a Guido Rodríguez (interno, con perfil de contención) y aprovechó la baja de Palacios para compensar esa necesidad.

Pizarro, de 29 años, con pasado en Lanús y Sevilla de España, debutó en el seleccionado con Edgardo Bauza como DT, el 28 de marzo de 2017, en la derrota con Bolivia 2 a 0 en La Paz, en un partido de Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.

Posteriormente, ya con Sampaoli en el banco, jugó en el empate sin goles ante Uruguay en Montevideo, y en la igualdad 1 a 1 ante Venezuela en el estadio de River Plate.

En su primer día con el equipo, el jugador de Tigres se sometió como todos a las pruebas antidoping que dispuso la Conmebol, una medida reglamentaria habitual antes del inicio de una competencia de envergadura como la Copa América.

Lo que viene

El plantel argentino quedó concentrado en Ezeiza, donde volverá a entrenarse hoy desde las 10.30 a puertas cerradas. Por la tarde, los jugadores serán liberados.

El miércoles volverán a trabajar desde las 10.30 y el jueves lo harán por la tarde, a las 15.30, antes de volar desde las 18 a San Juan, sede del amistoso de despedida ante Nicaragua, previsto para el viernes a las 21.

Argentina encabeza el Grupo B de la Copa América de Brasil. Debutará el sábado 15 ante Colombia a las 19.00 en Salvador; jugará ante Paraguay el miércoles 19 desde las 21.30 en Belo Horizonte y cerrará con Qatar, el domingo 23 a las 16 en Porto Alegre.