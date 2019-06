El Sub 20 de Argentina se enfrenta a Mali por los octavos de final del Mundial de Polonia

El seleccionado argentino Sub 20 de fútbol se enfrentará hoy a su par de Mali por los octavos de final del Mundial de la categoría que se juega en Polonia.

El partido se jugará desde las 15.30 en el estadio Bielsko-Biala de la homónima ciudad polaca, con arbitraje a confirmar y transmisión de la TV Pública y DirecTV Sports.

El ganador de la llave jugará en cuartos de final con Italia, que dejó en el camino al local Polonia al vencer por 1-0.

El equipo dirigido por Fernando "Bocha" Batista llegó a octavos de final luego de terminar primero en el Grupo F con seis puntos, producto de los triunfos sobre Sudáfrica (5-2) y Portugal (2-0), y una derrota frente a Corea del Sur (2-1) el pasado viernes cuando ya estaba clasificado.

El conjunto juvenil argentino no jugaba octavos de final de un Mundial desde la edición de 2011, cuando alcanzó los cuartos de final y finalizó en la octava posición.

Luego de la última conquista en Canadá 2007, Argentina no participó de las citas en Egipto 2009 y Turquía 2013 y tanto en Nueva Zelanda 2015 como en Corea del Sur 2017 fue eliminado en fase de grupos.

Mali, actual campeón de África, se metió en la fase eliminatoria como escolta de Francia en el Grupo E, con cuatro puntos.

El equipo africano debutó con un empate ante Panamá (1-1), luego venció a Arabia Saudita (4-3) y en la última fecha perdió con Francia (3-2).

Esta es la séptima participación de los "aguiluchos" en este tipo de competición y su mejor resultado fue el tercer puesto en Nueva Zelanda 2015.

"Creo que el partido frente a Malí puede llegar a ser bastante físico. Hay que buscar la posesión de pelota, estar concentrados defensivamente y atentos a sus transiciones rápidas", analizó "Bocha" Batista en la conferencia de prensa previa al encuentro, que brindó acompañado por el delantero Adolfo Gaich.

El atacante de San Lorenzo es uno de los goleadores del equipo con dos tantos, junto con Ezequiel Barco, de Atlanta United.

"La derrota en el último partido del grupo (frente a Corea) nos tiene que servir para saber que no podemos perder concentración ya que ahora no hay margen de error", advirtió el cordobés Gaich, quien se perfila para volver a la titularidad tras su suplencia ante Corea.

El otro que reaparecerá en la formación inicial será el defensor y capitán, Nehuén Pérez, de Atlético de Madrid, de España, quien cumplió la suspensión por dos tarjetas amarillas.

Con la clasificación a octavos asegurada, el entrenador Batista preservó ante Corea a otras piezas importantes como el lateral derecho Facundo Mura, de Estudiantes de La Plata; el volante Fausto Vera, de Argentinos Juniors; y el delantero Julián Álvarez, de River Plate.

Posibles formaciones

Argentina: Manuel Roffo; Facundo Mura, Nahuén Pérez, Facundo Medina y Francisco Ortega; Santiago Sosa y Fausto Vera; Julián Álvarez, Ezequiel Barco, Pedro de la Vega; y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Mali: Youssouf Koita; Arnaud Konan, Clement Boubacar, Abdoulaye Diaby y Fode Konate; Boubacar Traoré, Sambou Sissoko, Mohamed Camara, Aboubacar Dit Boubou; Ibrahima Koné y Sekou Koita. DT: Mamoutou Kane.