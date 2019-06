Sarmiento volvió al triunfo y ahora el Torneo Apertura tiene tres punteros

Restando sólo cuatro fechas para el final, el Torneo Apertura 2019 ahora tiene tres punteros. Ayer, por la novena fecha, Sarmiento le ganó 2 a 1 a Rivadavia de Junín y con el triunfo regresó a la cima de las posiciones donde comparte el liderazgo junto a Villa Belgrano y River Plate (J), todos con 18 unidades.

De esta manera, el certamen ingresa en su etapa de definiciones y todos sueñan con lograr el torneo que lleva el nombre de "Andrés ´Pato´ Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que cuenta con la organización de la Liga Deportiva del Oeste.

En el marco de la novena fecha, ayer se disputaron cinco partidos que terminaron con cinco ganadores. En la cancha de BAP, los pibes del Verde jugaron de local y en un partido parejo superaron al Albiceleste por 2 a 1, con un tanto convertido por el "Pequi" Ezequiel Álvarez para Rivadavia (J) mientras que Agustín Guerra marcó por duplicado para darle el triunfo a Sarmiento.

El otro equipo que gana, sube y sueña es BAP que ayer goleó a Defensa 4 a 1 y ya está a tres puntos de los líderes. Con un gol de Alejandro Espíndola, Defensa lo ganaba 1 a 0 pero el equipo de Luis Forzano dio una gran muestra de carácter y lo dio vuelta con anotaciones de Leandro Martingorena, Lautaro Parapuño, Manuel Carnelli y Maximiliano Massari.

Por último, Jorge Newbery ratificó su remontada y nuevamente el equipo de "Pepo" García obtuvo un triunfo. Esta vez fue ante Ambos Mundos, de visitante, por 2 a 1, con conversiones de Gonzalo Kearney e Ignacio Torres para el "Aviador"; mientras que Alexis Castro marcó el tanto para el Tricolor.

Técnico que debuta gana dice un viejo refrán futbolero. Así ocurrió con Mariano Moreno que ayer volvió a la victoria en la presentación de "Pipo" Martino como DT. El Albinegro le ganó a Independiente por 2 a 1, en un partido más luchado que jugado, pero que terminó a favor de la visita gracias a los goles de Carlos Parodi y Ramiro Pacri. Juan Dafonchio marcó para el Rojo.

En Agustín Roca, Origone Fútbol Club no tuvo piedad ante Deportivo Baigorrita. Fue una victoria contundente, por 3 a 1, para el conjunto que dirige Marcelo Forzano. Emanuel López, Juan Aguilera y Jonathan Zena marcaron los goles para el "Milan" de Roca; Benjamín Moreyra lo había empatado para el "Depor".

De cara a lo que viene, la décima fecha tendrá los siguientes encuentros: Deportivo Baigorrita vs. River Plate (J); Sarmiento vs. Origone FC; Mariano Moreno vs. Rivadavia (J); Newbery vs. Independiente (J); BAP vs. Ambos Mundos y Rivadavia (L) vs. Defensa Argentina. Libre: Villa Belgrano.