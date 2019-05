Se jugó la octava del torneo de inferiores

Las divisiones inferiores de Junín siguen regalando momentos hermosos. En esta oportunidad, durante el fin de semana se jugó la octava fecha del Torneo de Inferiores que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Cada una de las categorías disputaron partidos entretenidos, con goles y buen juego. En definitiva, a continuación, los resultados, las posiciones y la fecha que se viene en cada una de las divisiones que conforman el campeonato.

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone Fútbol Club en quinta, sexta y novena; Deportivo Baigorrita en quinta, octava y predécima; Sarmiento en cuarta; y Defensa Argentina en séptima.

Partidos de la novena fecha

MAÑANA

Defensa vs. BAP

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Indep. vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Baigorrita

Décima: 14.00

Cuarta: 15.00

A. Mundos vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Rivadavia (L)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

EL DOMINGO

Defensa vs. BAP

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Indep. vs. Moreno

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. Baigorrita

Séptima: 14.00

A. Mundos vs. Newbery

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Villa vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Libre: River Plate de Junín.