Sarmiento entrenó y con el equipo titular confirmado partió hacia Santiago del Estero

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer por la tarde y luego de la cena la delegación partió rumbo a Santiago del Estero; donde mañana, a las 19, jugará contra Central Córdoba, el partido de ida de la final del Torneo Reducido de la Primera B Nacional.

De cara a este encuentro, el entrenador Iván Delfino, ratificó en la práctica de ayer que repetirá el mismo equipo que derrotó el pasado sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza (2-0) en la vuelta de la semifinal.

Como este diario lo anticipó durante la semana, Delfino se quedó conforme con la labor de la línea de volantes y sobre todo con la actuación del enganche Matías Garrido, quien reemplazó a Leonardo Villalba, y continuará en el once inicial.



Por ende, Sarmiento irá con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Matías Garrido, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Ayer, tras el entrenamiento y luego de que los jugadores estuvieran unos instantes con sus familiares, la delegación cenó temprano en el restaurante del club y luego partió en colectivo hacia la provincia norteña. Allí, confirmado el arribo, se espera que los futbolistas realicen un entrenamiento en horas de la mañana, para luego tener un descanso prolongado por la tarde.



Cabe recordar que el árbitro Jorge Baliño fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino para dirigir el encuentro de Sarmiento ante Central Córdoba de Santiago del Estero que se disputará en el Estadio "Alfredo Terrera". Luego, el partido revancha de la gran final del Reducido se jugará en el "Eva Perón" el sábado 8 de junio, a las 17.10.

El "Verde" tendrá ventaja de localía por haber finalizado en la segunda posición durante el campeonato, cuando igualó en puntos con Arsenal aunque cayó en la final (1-0) en el estadio de Banfield.

Posteriormente, Sarmiento eliminó a Brown de Adrogué (1-1 en el global) con ventaja deportiva en los cuartos de final del reducido y a Independiente Rivadavia (3-0) en la semifinal.





Una duda en el equipo titular de Central Córdoba

El volante Facundo Melivilo es la única duda en Central Córdoba de Santiago del Estero, de cara a la final de ida contra Sarmiento. El ex enganche de Chacarita y Lanús, una de las figuras del conjunto conducido por Gustavo Coleoni, padece una dolencia muscular y será esperado hasta último momento.

En caso de no recuperarse, el que seguirá en el once titular es Lautaro Robles, quien jugó en la vuelta de la semifinal contra Almagro (2-1) el pasado domingo.

De esta manera, el probable equipo para el sábado es César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay; Lautaro Robles o Facundo Melivilo, Santiago Gallucci, Alfredo Ramírez y Nahuel Luján; Javier Rossi y Marcos Sánchez.

Cabe recordar que durante el campeonato, Sarmiento y Central Córdoba se enfrentaron en el "Eva Perón" e igualaron 1-1, en el marco de la cuarta fecha. El gol en el conjunto de nuestra ciudad lo anotó el defensor Wilfredo Olivera, al tiempo que para los santiagueños marcó el delantero Diego Jara, de penal.