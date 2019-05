Argentinos Juniors quiere sellar su pase a los octavos de final

Argentinos Juniors buscará sellar hoy su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite a Deportes Tolima de Colombia, al que venció por 1 a 0 sobre la hora en el encuentro de ida, disputado la semana pasada en La Paternal.

Remontar un 1-0 en casa no parece utópico. Pero frenar la seguidilla de siete partidos sin ganar en Ibagué es el mayor reto para que Deportes Tolima venza este jueves a Argentinos.

El partido de vuelta de la segunda fase entre colombianos y argentinos se disputará a las 19:15 (hora argentina) en el estadio Manuel Murillo Toro, en la ciudad colombiana de Ibagué y el ganador se enfrentará a Colón de Argentina, que eliminó al River Plate uruguayo.

El empate en Buenos Aires se le escapó sobre la hora a los colombianos por un error del arquero Álvaro Montero y aunque remontar el 0-1 con el público a favor parece factible, el desafío será derrotar la presión psicológica de no obtener tres puntos en su predio desde el 27 de marzo.

Desde entonces, cuando vencieron 2-1 a Atlético Nacional en la Liga Colombiana, han logrado seis empates y una derrota entre el torneo cafetero y la Copa Libertadores, en la que quedaron terceros de su grupo.

Tolima tendrá que romper la mala racha y derrotar a su rival por dos goles para avanzar en la competición continental, ya que un empate clasificará a los “bichitos colorados”.

A diferencia del Tolima, Argentinos Junior no pudo recuperar a hombres clave en su plantel y el entrenador Diego Dabove no podrá contar con el zaguero Jonathan Galván, quien sufrió una rotura de su tendón de Aquiles en la ida, ni con el volante Franco Moyano y el delantero Damián Batallini, lesionados.

A parte del calor de Ibagué y las lesiones, el equipo de La Paternal deberá sobreponerse al desgaste del semestre, pero sin embargo, Dabove advierte que Argentinos no saldrá a defenderse en su último partido del semestre.

"El partido se planea igual que como lo planeamos de local, de ir a buscar y ser protagonistas", afirmó el D.T. al llegar a Colombia.

"Vamos a tratar de regular, porque muchos de nosotros venimos jugando muy seguido", declaró el defensor Carlos Quintana.

El árbitro brasileño Anderson Daronco dirigirá el encuentro acompañado en las líneas de sus compatriotas Marcelo van Gasse y Kleber Lucio.

Los equipos

Las probables alineaciones serían estas:

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Arboleda, Sergio Mosquera, Julián Quiñones y Danovis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Luis González, Álex Castro y Maicol Balanta; Marco Pérez. D.T.: Alberto Gamero.

Argentinos Jrs.: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Matías Romero, Francis Mac Allister, Leandro Paiva, Alexis Mac Allister y Matko Miljevic; Raúl Bobadilla D.T.: Diego Dabove.