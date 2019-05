El equipo Sub 20 venció a Portugal por 2 a 0 y se clasificó a los octavos del Mundial

El seleccionado argentino sub 20 derrotó ayer 2 a 0 a Portugal, vigente campeón de Europa, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Polonia, y se clasificó a los octavos de final.

Adolfo Gaich (32m.Pt) y Nahuen Pérez (39m.St), respectivamente, marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio Bielsko-Biala de la homónima ciudad polaca y arbitrado por el estadounidense Ismael Elfath.

El propio Pérez llegó a la segunda amarilla y no estará en la última fecha ante Corea del Sur.

Con un dibujo táctico de 4-2-3-1 Argentina hizo un buen primer tiempo, con mayor protagonismo en el ida y vuelta, y más allá de no tener siempre la pelota estuvo bien parado atrás.

Así Aníbal Moreno avisó con un remate de tiro libre que se estrelló en el palo y luego Gaich punteó un centro de Julián Álvarez para abrir el marcador.

En la segunda mitad el propio Gaich, tras recibir una gran asistencia de Gonzalo Maroni, se perdió el segundo en un mano a mano con Virginia que ganó el arquero.

Portugal respondió con una gran ejecución de tiro libre del Gedson Fernandes que se fue junto al ángulo superó derecho del arco Roffo.

Sobre el final Argentina, luego de un centro de Ezequiel Barco que pareció conectarla de cabeza Santiago Sosa para la entrada por el segundo palo de Pérez marcó el segundo gol, aprobado a través del Var.

El equipo dirigido por Fernando Batista había debutado el pasado sábado con un importante triunfo sobre Sudáfrica por 5 a 2, con goles de Barco en dos oportunidades, Fausto Vera, Álvarez y Gaich.

Argentina cerrará su participación en el Grupo F el próximo viernes a las 15.30 ante Corea del Sur, mientras que Portugal lo hará ante Sudáfrica.

A octavos de final clasificarán los primeros dos de cada grupo y cuatro mejores terceros de las seis zonas.