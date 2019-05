Lucas Bovaglio será el DT de Villa Dálmine

El plantel de Villa Dálmine retornó ayer a las tareas, de cara al próximo torneo de la Primera B Nacional, con la comunicación formal de que Lucas Bovaglio será el nuevo entrenador. El equipo 'violeta' trabajó en el predio Héctor Fillopski de Campana, a las órdenes del técnico interino José Eduardo Soto, ex jugador de la institución.

Bovaglio se reunirá con los dirigentes este miércoles para finiquitar los detalles del acuerdo. Al día siguiente, el ex DT de Atlético de Rafaela comandará la práctica del equipo.

Los jugadores que ayer practicaron son: Juan Marcelo Ojeda, Juan Dobboletta, Juan Pablo Lungarzo, José Castellano, Francisco Salerno, Nicolás Sansotre, Cristian González, Gastón Martínez, Juan Alvacete, Fabricio Brener, David Gallardo, Lucas Cuevas, Alfredo Dinelli, Thiago Coletta, Martín Comachi, Gastón Mártire y Francisco Nouet. En las próximas horas se reintegrarán al equipo los volantes Matías Ballini y Federico Recalde; mientras que el juninense Enzo Spinazi aún no definió su continuidad, su préstamo vence en junio y hay chances de que emigre hacia otro club.

En cambio, según el sitio Bnacional Partidos, se alejaron de la institución Mariano Miño, Emanuel Molina, Marcos Martinich, Ijiel Protti y Leonardo Cisnero, entre otros.