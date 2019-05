Defensores de Belgrano retornó a las tareas con miras al nuevo torneo

Con juveniles promovidos a Primera, el equipo de Defensores de Belgrano regresó ayer a las prácticas, con miras al próximo campeonato de la B Nacional.

El equipo dirigido por el ex Sarmiento, Fabián Nardozza (prosigue en el cargo) trabajó en un predio deportivo de la zona de Los Cardales.

Algunos de los futbolistas que se presentaron en el entrenamiento son Luciano Goux, Iván Nadal, Marcos Giménez, Maximiliano Velazco, Maximiliano Ferreira, Leandro Caballero, Leandro Martínez Montagnoli y Gonzalo Aquilino.

También trabajaron en labores diferenciadas Juan Manuel Sosa y Ezequiel Aguirre, quienes se recuperan de sendas lesiones.

Ya no pertenecen al conjunto 'rojinegro' de Núñez los jugadores Saúl Nelle, Nicolás Del Priore, Nicolás Messiniti y Mauricio Del Castillo, quienes terminaron sus respectivos préstamos y retornaron a Independiente, club dueño de sus fichas.

Tampoco seguirán Diego Medina, Nahuel Peralta y Diego Dorregaray, ya que a los tres se les venció el vínculo y no habrá renovación.