Ilusionados, en busca de la gloria

La ilusión volvió a iluminarlos. Tras la victoria del sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza, ayer el plantel profesional de Sarmiento regresó a los entrenamientos y ya puso la mente en la gran final del Torneo Reducido de la B Nacional que comenzará a jugarse este sábado y que determinará el segundo ascenso a la Superliga.

Ayer, el grupo de futbolistas se entrenó a la tarde en la cancha número uno del predio "Ciudad Deportiva". En el inicio de la práctica, el entrenador Iván Delfino reunió a sus muchachos para felicitarlos y hablar de lo que se viene. Y lo que viene es, ni más ni menos, la posibilidad de lograr el ascenso. De conquistar la gloria. De quedar en la historia.

Como ya es habitual, en la primera práctica de la semana los grupos de trabajos fueron dos. Por un lado, los futbolistas que estuvieron en el banco de suplentes en el choque ante la "Lepra" mendocina y los jugadores que no fueron convocados realizaron un trabajo más intenso, que incluyó una buena entrada en calor para luego pasar a los trabajos con pelota. Por otro lado, los titulares practicaron más liviano centralizando las tareas en ejercicios de elongación.

Lógicamente, tras haber conquistado el pase a la final, el buen ánimo del plantel no se pudo ocultar. No obstante, a la hora del entrenamiento, el grupo trabajó con la seriedad de siempre.



Cambio de horario y probable once inicial

De cara a lo que se viene, ayer, desde la AFA oficializaron el cambio de horario para el partido de ida de la final del Torneo Reducido. Se iba a jugar a las 15.10 pero finalmente el Verde visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado, desde las 19. La revancha será en el Estadio "Eva Perón", una semana después, en fecha y horario a confirmar.

Lo cierto es que la primera prueba para el conjunto de nuestra ciudad será este sábado y en condición de visitante. En relación al once inicial que presentará el entrenador Iván Delfino, los titulares que vencieron a Independiente Rivadavia (Mza) terminaron bien, y hasta el momento todo parece indicar que la visita a Santiago del Estero sería sin cambios.

Pero para hablar del equipo titular todavía falta. El cronograma de entrenamientos continuará hoy por la mañana, desde las 9.30, en Ciudad Deportiva, donde se espera que los futbolistas vuelvan a trabajar en la parte física. Luego, el miércoles y jueves habrá ensayos de fútbol en el "Eva Perón", a puertas cerradas; y se espera que el jueves a la noche la delegación de Sarmiento parta rumbo a Santiago del Estero.

La definición

Entre las particularidades de la llave final que arranca el sábado, cabe recordar que tanto el partido de ida como el de vuelta se jugarán sin público visitante. Al mismo tiempo, el Verde ya no contará con la ventaja deportiva y es por eso que en caso de igualdad en los 180 minutos, la definición será directamente desde el punto del penal.

Al conjunto santiagueño, Sarmiento lo enfrentó en la cuarta fecha de la etapa regular. El choque fue en el "Eva Perón" y el resultado fue un empate 1 a 1 con un tanto del defensor Wilfredo Olivera.

En la tabla final, el equipo de Delfino terminó segundo tras perder el partido revancha ante Arsenal. Luego, ya en el reducido, el Verde empató en cuartos de final 1 a 1, frente a Brown de Adrogué (1 a 0 ganó en la ida y perdió por el mismo resultado en la vuelta) y en esa instancia hizo valer la ventaja deportiva (había terminado mejor ubicado en la tabla final, 2do contra 9no) para así pasar a la semifinal donde superó sin mayores problemas a Independiente Rivadavia por 3-0 (ganó en la ida 1 a 0 y en la revancha 2 a 0).

Por su parte, Central Córdoba finalizó octavo en la tabla general y en cuartos de final eliminó a Platense por 1-0 en el global (0-0 en la ida y ganó 1-0 en la vuelta). Y en semifinales superó en la llave a Almagro por 4-2 (2-1 en la ida, 2-1 en la vuelta).

En resumen, la ilusión de conquistar el ascenso se presenta una vez más. La primera vez que Sarmiento estuvo cerca fue en el campeonato pasado, donde perdió ante San Martín de Tucumán, y la segunda chance desperdiciada fue ante Arsenal. Ahora, el destino le presenta una nueva oportunidad y el inmenso deseo es que la tercera sea la vencida.