Huracán definirá "esta semana" el nombre de su nuevo técnico, aseguró el presidente Nadur

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, anunció ayer que tiene "dos candidatos importantes" para el cargo de entrenador y adelantó que "esta semana estará resuelto" ese tema.

"Tenemos dos candidatos importantes, ya tuvimos reuniones y antes de que termine esta semana estará resuelto el tema del técnico", dijo Nadur en declaraciones.

El mandatario "quemero" no dio detalles, pero uno de los dos posibles candidatos para reemplazar a Antonio Mohamed, quien renunció hace más de un mes, es Juan Pablo Vojvoda.

El DT cordobés tiene 44 años y acaba de desvincularse de Talleres de Córdoba. Previamente, pasó por la reserva de Newell's Old Boys de Rosario y el primer equipo de Defensa y Justicia.

Por otro lado, el presidente de Huracán se refirió a la reunión que se realizará hoy en la Superliga, en la que se tratará la continuidad de los promedios.

"Me parece una barbaridad que se haga en este momento la quita de promedios. Se puede proyectar para hacer en tres años, pero ahora no", afirmó el dirigente, en lo que preanuncia una dura reunión entre los dirigentes de los clubes de la Primera División.