River de Junín ganó y es el nuevo puntero

Hay nuevo puntero en el Campeonato Apertura de Fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que lleva el nombre de “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa "Clínica IMEC". Se trata de River Plate de Junín, quien ayer le ganó a Origone Fútbol Club por 1 a 0 y con el triunfo llegó a la cima de las posiciones.

En el marco de la octava fecha del certamen doméstico, el equipo de Mario Finarolli jugó un partido correcto y con el tanto tempranero convertido por Federico Mastropierro le alcanzó para quedarse con los tres puntos y festejar el liderazgo.

También BAP obtuvo un gran triunfo de local y ante Villa Belgrano. El conjunto que dirige tácticamente Luis Forzano marcó en los momentos justos y se terminó quedando con los tres puntos. Juan Manuel Daglio vio la roja para los "Villeros". Maximiliano Massari y Daniel Giordano marcaron los goles de la victoria para el local.

El Rojo de Junín que conduce Silvio Frágole volvió al triunfo ni más ni menos que ante Sarmiento. Fue 2 a 0, en la cancha de Ambos Mundos, con anotaciones de Lautaro Palacio y Juan Ríos. En la misma jornada, Rivadavia de Junín ganó con un aplastante 6 a 1, de visitante y ante Deportivo Baigorrita. Ezequiel Álvarez, Alexis Martínez (2), Emanuel Martínez y Ramiro Astrada (2), los goles para el triunfo del Albiceleste de Gustavo Merlo.

Por último, Jorge Newbery y Defensa Argentina no se sacaron ventajas y terminaron repartiendo puntos. Fue 1 a 1 con goles de Franco Bayones para el "Aviador" y de Guido Rodríguez para "Defe". Otro que regresó al triunfo fue Mariano Moreno que en su cancha venció a Ambos Mundos por 1 a 0, gracias al tanto del volante Santiago Barrera.

En definitiva, La Loba es el nuevo puntero pero la alegría es a medias porque en la próxima fecha el conjunto de Finarolli quedará libre y seguramente alguno de sus perseguidores directos le descontará puntos. No obstante, River es un serio candidato que gana, sube y sueña.

Lo que viene

La novena fecha (son 13 en total) tendrá los siguientes partidos: Villa Belgrano vs. Rivadavia (L); Defensa vs. BAP; Ambos Mundos vs. Newbery; Independiente vs. M. Moreno; Rivadavia (J) vs. Sarmiento; y Origone vs. D. Baigorrita. Libre: River Plate (J).