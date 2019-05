Al término del encuentro, el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, expresó su satisfacción en haber logrado el pasaporte a la final del Torneo Reducido de la B Nacional, tras vencer a Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 0, 3 a 0 en el global.

Sobre los 180 minutos que su equipo jugó ante los mendocinos, dijo: "El conjunto que enfrentamos tiene esos quince o veinte minutos en los que juegan realmente bien y son esos quince minutos donde ellos podían hacer una diferencia. Por suerte lo pudimos contrarrestar y nos fuimos acomodando muy bien. La victoria creo que termina siendo justa y por suerte cumplimos el objetivo de jugar otra final".

En rueda de prensa, añadió: "De toda la mierda que comimos creo que hemos aprendido y nos merecíamos esta final. Ahora tenemos que descansar, esperar el partido de mañana (por hoy) donde conoceremos al rival y a partir de ahí organizaremos la semana de trabajo. Si gana Central Córdoba viajaríamos a Santiago del Estero el jueves a la noche y si gana Almagro lo haríamos el viernes".

Por último, expresó: "Hemos cometido errores en momentos importantes pero hemos aprendido. De los errores se aprende y este grupo ha dado un ejemplo de esto. Hoy sostuvimos bien un partido complicado. Lo ganamos bien".

"Hoy tuvimos espacios y eso nos permitió poder desarrollar más nuestro juego. El equipo sabe que tiene dos delanteros en un gran nivel y eso también influye. Hoy no pudieron convertir, pero ellos (por Miracco y Orsini) hicieron un desgaste extraordinario. Son piezas fundamentales", finalizó.

Yamil Garnier: "Nos merecíamos esta alegría"

El capitán de Sarmiento, Yamil Garnier, también dejó su reflexión sobre el gran triunfo del equipo y la clasificación a la final. Al respecto, destacó: "Nos merecíamos esta alegría. El grupo sufrió, se puso de pie y ahora vamos a jugar otra final. Hemos trabajado mucho para esto y en esta instancia de semifinales creo que hemos sido justos ganadores".

Agregó: "En el primer partido golpeamos en el momento justo y hoy lo supimos controlar bien durante casi los noventa minutos. Es un rival de jerarquía y habiendo ganado los dos partidos creo que no hay dudas de que hemos pasado bien. Hoy nos tocó abrir el marcador desde una pelota parada y a partir de ahí creo que jugamos más tranquilos. Esa tranquilidad también nos llevó a convertir el segundo gol".

Castro: "En estos partidos no se puede regalar nada"

El volante zurdo Nicolás Castro fue otro de los protagonistas que dejó su opinión tras la gran victoria del Verde. Sobre la llave de semifinales, consideró: "En Mendoza fue un partido más cerrado que el que se dio hoy (por ayer). Creo que hoy estuvimos bien parados durante todo el partido, ellos no nos pudieron entrar y nosotros de a poco fuimos aprovechando bien los espacios".

Completó: "Creo que hoy pudimos hacer un poco de los que hicimos en gran parte del torneo. Mostrar orden, controlar al rival y haciendo un gran desgaste. Sabemos que en estos partidos no se puede regalar nada y ante un rival duro salimos a jugar con un mentalidad ganadora. Creo que eso quedó demostrado y por suerte nos quedamos con el triunfo y la clasificación a la final".

Por último, el delantero Nicolás Orsini opinó: "Este partido no se escapa a lo que fue todo el campeonato. Fue siempre muy duro, muy parejo. Esta llave también fue así, muy pareja. Ellos tienen muy buenos jugadores pero por suerte nosotros hicimos las cosas bien, ganamos y ahora estamos en la final".

El "9" del Verde agregó: "Hacer goles es una linda satisfacción pero siempre lo más importante es el equipo. Nos están saliendo las cosas bien y por suerte estamos en otra final. Ahora nos queda descansar y trabajar en la semana para seguir corrigiendo errores y seguir mejorando".