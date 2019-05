Todo listo para la octava fecha del Torneo Apertura 2019

Mañana se jugará el octavo capítulo del Campeonato Apertura de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que lleva el nombre de “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa "Clínica IMEC".

La octava fecha del certamen doméstico tendrá partidos de suma atracción y entre los detalles más importantes, al finalizar la jornada puede haber cambios significativos en las principales posiciones.

Es que Rivadavia de Lincoln, el único líder, tendrá jornada libre y por eso sus seguidores inmediatos intentarán arrebatarle el trono.

En definitiva, los encuentros y sus horarios serán los siguientes:

A las 11.30, Mariano Moreno vs. Ambos Mundos. Luego, desde las 15.30: Jorge Newbery recibirá en su estadio a Defensa Argentina; Sarmiento será local en la cancha de Ambos Mundos ante Independiente de Junín; River Plate (J) vs. Origone Fútbol Club; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y BAP se medirá ante Villa Belgrano.

Octava fecha del torneo inferiores

HOY

Newbery vs. Defensa

Cuarta: 12.30

Sexta: 14.15

Octava: 15.30

Décima: 16.30

Sarmiento vs. Indep.

(Ambos Mundos)

Sexta: 12.30

Octava: 13.45

Décima: 14.45

Moreno vs. A. Mundos

Cuarta: 12.30

Sexta: 14.15

Octava: 15.30

Décima: 16.30

River vs. Origone

Cuarta: 13.30

Octava: 14.45

Décima: 15.45

Baigorrita vs. Rivadavia (J)

Cuarta: 13.30

Sexta: 15.15

Décima: 16.15

BAP vs. Villa

Cuarta: 12.30

Sexta: 14.15

Octava: 15.30

Décima: 16.30

MAÑANA

Newbery vs. Defensa

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Indep.

(cancha Ambos Mundos)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 13.30

Séptima: 14.30

Quinta: 15.45

River vs. Origone

Predécima: 13.00

Séptima: 14.00

Baigorrita vs. Rivadavia (J)

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

BAP vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone Fútbol Club en quinta, sexta y novena; Deportivo Baigorrita en quinta, octava y predécima; Sarmiento en cuarta; y Defensa Argentina en séptima.