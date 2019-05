Pablo Pérez desmintió que los jugadores de Independiente hayan pedido "la cabeza del técnico"

El mediocampista de Independiente, Pablo Pérez, desmintió que los referentes del plantel hayan pedido "la cabeza del técnico" en una reunión con el secretario general del club, Héctor "Yoyo" Maldonado, mantenida esta semana en Medellín, Colombia, donde el equipo jugó por la Copa Sudamericana.

“Son reuniones habituales para encontrar soluciones en la convivencia, en el equipo y en lo institucional. No fuimos a pedir la cabeza del técnico", aseguró el ex futbolista de Newell's Old Boys y Boca Juniors.

Para Pérez, ese rumor surgió por el bajo rendimiento de Independiente en la derrota con Rionegro Águilas (3-2) en la ida de una serie de segunda fase: "Sé que no jugamos bien y a través de eso aparecen muchas cosas. Me molesta salir a aclarar todo lo que escucho. Hay cosas extrafutbolísticas que ensucian al fútbol y hay que convivir con eso”, lamentó.

Luego, aclaró que no existen tensiones entre los jugadores y Ariel Holan: “No tenemos problemas con él, eso lo voy a resaltar porque siempre nos meten a nosotros".

"Sí hay malos resultados y rendimientos bajos. Si ven un desgaste desde afuera (a los periodistas) es problemas de ustedes. Si yo lo sintiera, hablaría con Ariel para solucionarlo", explicó.

“No tuvimos solamente dos reuniones, fueron seis o siete con Ariel. Siempre puntualizando errores e intentando mejorar. Planteamos problemas y soluciones. Será que se habla de la continuidad del técnico por el tiempo que lleva en el club. Eso pregúntenselo a los dirigentes. Nosotros somos 40 y obviamente no nos llevamos bien entre todos, ya que algunos tienen más afinidad con otros", abundó.

El plantel de Independiente se entrenó ayer en el predio de Villa Domínico con vistas a la revancha con Rionegro Águilas (3-2), el martes próximo en el estadio Libertadores de América.

“Estamos bien preparados y con bronca, no confiados. Ojalá que la bronca se convierta en positiva y que podamos hacer un buen partido y pasar de fase”, concluyó.