Gustavo Alfaro confirma los titulares en Boca para jugar ante Argentinos Juniors

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, dio algunas pistas sobre el equipo que mañana jugará ante Argentinos Juniors para definir a uno de las finalistas de la Copa de la Superliga, con los regresos de Carlos Izquierdoz y Mauro Zárate como titulares, y se mantiene la duda entre Pavón y Villa para formar el once inicial.

En rueda de prensa tras el entrenamiento del plantel "xeneize" en Casa Amarilla, Alfaro dijo que aguardará para definir el equipo, aunque anticipó que "no hay grandes cambios, pero puede surgir alguna eventualidad y prefiero esperar a mañana (por hoy)", cuando realice la última práctica antes de la revancha con el conjunto de La Paternal, tras el empate sin goles en la ida.

El equipo para jugar el domingo en la Bombonera formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz y Emmanuel Mas; Ivan Marcone y Nahitán Nández; Sebastián Villa o Cristian Pavón, Carlos Tevez y Zárate; Darío Bendetto.

Respecto del once que arrancó en La Paternal, Izquierdoz -cumplió la fecha de suspensión- ingresará por el paraguayo Junior Alonso, mientras que Zárate lo hará por el juvenil Agustín Obando.

El entrenador confirmó que el delantero Ramón Ábila estará entre los convocados, al señalar que "está bien 'Wanchope', evolucionó bien y estará en la lista de concentrados. Hoy hizo todo el trabajo con nosotros y lo veo muy bien en los giros rápidos".

En cuanto a la semifinal con el "Bicho", Alfaro indicó que "tenemos que cuidarnos de cosas distintas a lo de La Paternal y concentrarnos en la eficacia. De visitante son mas compactos, aprovechan el adelantamiento del rival, contra Gimnasia fue el partido que ellos no pudieron ganar, pero salieron de la misma manera de visitante y se quedaron con el resultado para ir a la siguiente fase".

La continuidad de Tevez y el juego del equipo

Consultado sobre el anuncio realizado el miércoles por Carlos Tevez, quien dijo que quiere seguir jugando después de fin de año, cuando concluye su contrato con Boca, el DT señaló que "es una decisión de cada uno. Le pedí a Carlos que lo viva con intensidad. Tevez se siente útil y ejerciendo el liderazgo que uno pretende que él ejerza. Y tiene el protagonismo que le pedimos desde el primer momento".

Consultado sobre el juego y la falta de gol en los últimos tres partidos jugados, señaló que "Boca se reinventó otra vez a sí mismo. Salvo el partido de ida contra Vélez, en los otros dos generó situaciones. Contra Argentinos, Boca debió haber convertido. Mientras sigamos generando situaciones, no me preocupa. Prefiero errar un gol por definir como corresponde y no por apresurarme".

Respecto de la situación de siete jugadores que suman cuatro tarjetas amarillas (Buffarini, Izquierdoz, Más, Nández, Zárate, Benedetto y "Wanchope" Abila), quienes se perderían la primera final en caso de ganar si son amonestados, el DT consideró que "nosotros apostamos todas las competencias a ganador. No cuidamos amarillas y siempre puse lo mejor que yo entendía para ganar el partido. Y eso pasa factura en lo físico", en referencia a la suma de partidos de Boca en el semestre.

Boca volverá a entrenarse hoy desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio y después del almuerzo el plantel quedará concentrado en el Hotel Madero. Mañana domingo, desde las 18.45, definirá en la Bombonera la semifinal con Argentinos Juniors, con el arbitraje de Facundo Tello.