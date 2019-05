Sarmiento recibe a Independiente Rivadavia y sueña con llegar a la final del Torneo Reducido

Hoy puede ser un día importante para Sarmiento. El conjunto que dirige tácticamente Iván Delfino intentará llegar a la gran final del Torneo Reducido de la Primera B Nacional, que otorgará el segundo ascenso a la Superliga, recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza en el desquite de la semifinal.

Todo está dado para que el equipo de nuestra ciudad avance a la final jugando en el Estadio "Eva Perón", tras haber ganado por 1 a 0 en Cuyo. El partido comenzará a las 16.35, tendrá como árbitro a Fernando Echenique y será televisado por TyC Sports.

Sarmiento clasificará finalista, en donde lo esperará Almagro o Central Córdoba de Santiago del Estero, con ganar, empatar o perder por diferencia mínima, ya que sumó más puntos que Independiente en la temporada (46 a 36).

No obstante, el equipo de Delfino sabe que nunca se puede festejar con antelación ya que en los cuartos de final le ganó a Brown de Adrogué de visita, por 1 a 0, y perdió de local por el mismo resultado avanzando por "ventaja deportiva".



Sarmiento realizó una gran campaña en esta temporada pero en una gran reacción final, Arsenal lo igualó en el primer puesto y en el desempate, en Banfield, lo venció por 1 a 0 obligándolo a procurar el segundo ascenso en este reducido.

Independiente Rivadavia clasificó en el séptimo lugar en este octogonal y en cuartos dejó en el camino a Nueva Chicago, con un contundente 4-1 en Mendoza y un empate 2-2 en el barrio capitalino de Mataderos.

En Sarmiento, el entrenador Iván Delfino hará un cambio con el regreso de Matías Garrido (cumplió con la suspensión) por Leonardo Villaba.

El entrenador de Independiente plantearía un esquema más ofensivo que podría ser con un 4-3-3, ya que al equipo mendocino solo le sirve ganar y por ello la variante táctica.

En definitiva, se espera que hoy, el "Eva Perón" sea una verdadera fiesta y que el final sea a puro festejo.



"Vamos a dejar todo para lograr ser finalistas"

Ayer, al finalizar el entrenamiento matinal, el volante zurdo Nicolás Castro dialogó con Democracia para contar sus expectativas, de cara al choque trascendental de hoy.

El buen mediocampista del Verde, expresó: "Tuvimos una semana de mucho trabajo, tratando de corregir algunos errores que cometimos en el partido de ida y ahora esperando a que el partido arranque para dar lo mejor de nosotros. Allá, en Mendoza se nos complicó un poco en algunos pasajes del partido y en la vuelta vamos tratar de que esos errores no vuelvan a aparecer".

Con respecto al triunfo en Mendoza, añadió: "No está nada definido, pero haber logrado un triunfo nos permitió más que nada trabajar más tranquilos durante la semana. Después se nos dio el triunfo en un partido muy parejo. Sin bien es cierto que la posibilidad estaba, porque estábamos bien, recién se nos dio el gol en los últimos minutos y por suerte pudimos traer un triunfo muy importante. Sabíamos que podíamos tener alguna posibilidad, que teníamos que tener paciencia y por suerte se nos dio.



Desde lo personal, "Nico" Castro se ha transformado en un jugador clave en el esquema de Delfino. Sobre su buen presente, el volante recordó: "Vine con mucha ilusión, el técnico en algún punto me apoyó, me dijo que venga, eso me generó mucha ilusión y bueno, después supe que el club estaba muy ordenado, llegué y hoy estamos peleando por el ascenso. Sabíamos que esto se podía dar, peleamos para esto y seguimos en carrera para tratar de cumplir el objetivo. Estamos tranquilos, sabemos lo que podemos dar y no tengo dudas de que mañana (hoy) vamos a dejar todo para lograr ser finalistas".

Por último, el zurdo que viste la "11" del Verde, dijo: "Cuando jugamos de visitante, generalmente los equipos te salen buscar y eso a nosotros nos da la posibilidad de jugar rápido de contra. Esperamos ordenados y después vemos cómo podemos hacer para tratar de lastimarlos. Se ha dado de esa manera y nos ha ido bien. Creo que mañana (por hoy) se va a dar un partido así, ellos necesitan de un resultado y ante esa necesidad nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego".