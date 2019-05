Boca mantiene una duda para recibir al "Bicho"

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, tiene una sola duda, Sebastián Villa o Cristian Pavón, para enfrentar el domingo a Argentinos Juniors por el partido desquite de una de las semifinales de la Copa de la Superliga.

En el partido de ida, jugado el domingo pasado en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, empataron 0 a 0.

Si bien se suponía que el colombiano volvería a la titularidad el fin de semana, más teniendo en cuenta el bajo rendimiento de Pavón en La Paternal, el técnico puso un rato a cada uno en la práctica de fútbol de ayer a mañana en la cancha principal de Casa Amarilla.

Ayer trascendió que el delantero cordobés es pretendido por el Watford de Inglaterra, que tendría que abonar una suma cercana a los 30 millones de dólares.

La otra novedad es que entró unos minutos Ramón Abila, ya repuesto de su desgarro en el aductor izquierdo que sufrió hace 12 días ante Vélez en el estadio José Amalfitani.

Wanchope, que en las dos primeros entrenamientos de la semana, hizo ejercicios diferenciados con pelota y fue exigido por el kinesiólogo Sergio Brozzi, ayer tuvo una charla con el técnico y se determinó que de rendir bien hoy y mañana pueda estar en el banco de suplentes el domingo.

Así, el once para enfrentar a los dirigidos por Diego Dabove seria con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Ivan Marcone y Nahitán Nández; Villa o Pavón, Carlos Tévez y Mauro Zarate; Darío Bendetto.

De esta manera habría dos variantes confirmadas con respecto al partido que igualaron el fin de semana pasado. Una es la vuelta de Izquierdoz, ya cumplida su fecha de suspensión por haber sido expulsado ante Vélez, por el paraguayo Junior Alonso y la de Zarate por el juvenil Agustin Obando.

Un tema que preocupa al cuerpo técnico, por más que no lo haya echo público, es la cantidad de jugadores titulares que están al borde de las cinco amonestaciones.

Los siete que de ser amonestados y Boca clasificar no podrán estar en la final en la ciudad de Córdoba el 2 de junio son: Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más, Nahitán Nández, Mauro Zarate, Darío Benedetto y Ramón Abila.

Boca vuelve a las practicas hoy, desde las 9.30, en el complejo Pedro Pompilio y es muy probable que al finalizar la misma hable el entrenador Gustavo Alfaro en conferencia de prensa.

Boca juega ante Argentinos Juniors en la Bombonera, el domingo desde las 18.45 por una de las semifinales de la Copa de la Superliga y con el arbitraje de Facundo Tello.