San Lorenzo falló y fue eliminado en Santa Fe

San Lorenzo, en una noche futbolística oscura, quedó eliminado de la Copa Argentina en 32avos. de final al caer 2 a 0 ante Sportivo Estudiantes, de San Luis, que fue un justo vencedor y que en la fase siguiente enfrentará a Barracas Central, en fecha, horario y escenario a confirmar.

Los goles del vencedor fueron convertidos por Alejo Distaulo, a los 13 minutos del primer tiempo, y por Juan Amieva, a los 2 minutos del segundo período.

Mientras San Lorenzo busca director técnico para reemplazar a Jorge Almirón, entre los que cuentan con mayores chances Juan Antonio Pizzi y Néstor "Pipo" Gorosito, este compromiso lo afrontó con el entrenador de la Reserva, Diego Monarriz, que sumó a dos juveniles para la formación inicial: el volante Agustín Martegani (debutante, 19 años) y el mediocampista Alexander

Díaz (19). Además estuvo Matías Palacios (volante ofensivo, campeón sudamericano sub 17) en el banco de suplentes.

Con esta sangre joven el entrenador buscó darle mayor frescura al equipo junto a los más experimentados, pero no alcanzó porque siguió mostrando la misma imagen desdibujada del último tiempo. Tanto que el conjunto puntano fue dominador en el primer tiempo, terminando con ventaja.

El gol llegó a los 13 minutos. Tras una maniobra personal, Alejo Distaulo llegó por izquierda y al rematar hacia el arco la pelota rozó en Gonzalo Rodríguez desviando la dirección del envío, que dejó descolocado al arquero Monetti.

De allí en más el equipo puntano controló las acciones (cuando no pudo recurrió al juego brusco) y contó con otras oportunidades para aumentar la ventaja, desbaratadas por el ex guardavalla de Lanús.

Mientras que los dirigidos por Monarriz no encontraron el rumbo, ni siquiera en el segundo tiempo, con los cambios que hizo el DT.

A poco de reiniciado el juego, en una rápida acción llegó Amieva, el goleador de Estudiantes, para definir con un tiro violento que dejó sin chance a Monetti (a los 2´), que pese a todo y por sus intervenciones, fue lo más rescatable del conjunto porteño.

En el último cuarto de hora tuvo una leve mejoría San Lorenzo, que generó un par de situaciones peligrosas, pero Montoya, como en sus mejores tiempos de Belgrano, Vélez, Independiente y Colón, mantuvo su valla invicta y el 2 a 0 quedó sellado.