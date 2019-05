Empiezan los campeonatos de fútbol femenino

La dirigencia de la Liga Deportiva del Oeste dispuso que este fin de semana se inicien los campeonatos “Apertura 2019” de fútbol femenino, en Primera división y en la categoría Sub-17, cuyos fixtures ya fueron sorteados.

A cargo de dicho acto estuvo a cargo el encargado del Departamento de Fútbol Femenino, David Forconi Bearzotti, y se contó con la presencia de los delegados de los clubes de la entidad que preside Claudio Yópolo.

La primera fecha de la divisional superior, con acto inaugural pactado para las 10.30 horas, tiene esta programación prevista, el domingo en el estadio “El Bosque” del Club Atlético Villa Belgrano:

Abrirán el certamen, a partir de las 11 horas, Ambos Mundos vs. Independiente; a las 13 jugarán Jorge Newbery vs. Sarmiento; a las 14.30 Defensa Argentina vs. Unnoba, y cerrará la jornada inicial el clásico de barrio entre Rivadavia de Junín y Villa Belgrano.

Previamente, a las 9.30 jugarán en la divisional Sub-15, Ambos Mundos vs. Independiente y desde las 10.30 lo harán en la misma categoría Sarmiento vs. Villa Belgrano.

El resto de las fechas del “Apertura” tiene esta programación:

Segunda fecha: Defensa Argentina vs. Independiente; Rivadavia de Junín vs. Sarmiento; Villa Belgrano vs. Ambos Mundos; y Unnoba vs. Jorge Newbery

Fecha 3: Sarmiento vs. Unnoba; Jorge Newbery vs. Independiente; Defensa Argentina vs. Villa Belgrano y Ambos Mundos vs. Rivadavia de Junín

Cuarta: Independiente vs. Unnoba; Ambos Mundos vs. Sarmiento; Rivadavia de Junín vs. Defensa Argentina; y Villa Belgrano vs. Jorge Newbery.

Quinta: Sarmiento vs. Independiente; Unnoba vs. Villa Belgrano; Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín; y Defensa Argentina vs. Ambos Mundos.

Sexta: Ambos Mundos vs. Jorge Newbery; Defensa Argentina vs. Sarmiento; Rivadavia de Junín vs. Unnoba; y Villa Belgrano vs. Independiente

Séptima fecha: Sarmiento vs. Villa Belgrano; Independiente vs. Rivadavia de Junín; Unnoba ante Ambos Mundos; y Jorge Newbery vs. Defensa Argentina



En categorías sub-17 y sub-15

También se iniciará, en este caso el sábado, el torneo femenino de la categoría Sub-17, jugándose la primera fecha en cancha del Club Independiente, con tres encuentros previstos.

A las 12, Sarmiento vs. Jorge Newbery; a las 13.30 Defensa Argentina vs. Rivadavia de Lincoln (desistió de competir en Primera división, por razones presupuestarias); y desde las 15, Ambos Mundos vs. Independiente. Libre quedará Rivadavia de Junín.

El resto de las fechas previstas son éstas:

Segunda fecha: Rivadavia de Junín vs. Sarmiento; Defensa Argentina vs. Independiente; y Jorge Newbery ante Rivadavia de Lincoln. Libre: Ambos Mundos.

Tercera; Jorge Newbery vs. Independiente; Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln; y Ambos Mundos vs. Rivadavia de Junín. Libre: Defensa Argentina

Cuarta: Ambos Mundos vs. Sarmiento; Rivadavia de Junín ante Defensa Argentina; e Independiente vs. Rivadavia de Lincoln. Libre: Jorge Newbery.

Quinta: Sarmiento vs. Independiente; Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín; y Defensa Argentina vs. Ambos Mundos. Libre: Rivadavia de Lincoln.

Sexta: Defensa Argentina vs. Sarmiento; Ambos Mundos vs. Jorge Newbery; y Rivadavia de Junín vs. Rivadavia de Lincoln. Libre: Independiente.

Séptima fecha: Independiente vs. Rivadavia de Junín; Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln; y Jorge Newbery vs. Defensa Argentina. Libre: Sarmiento.

En cuanto al resto de las fechas del Sub-15, tras la inicial jornada del domingo, son las siguientes:

Segunda jornada: Rivadavia de Lincoln vs. 9 de Julio de Chacabuco; y Villa Belgrano vs. Ambos Mundos. Libres: Sarmiento e Independiente.

Tercera: Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln; y 9 de Julio de Chacabuco vs. Independiente

Libres: Ambos Mundos y Villa Belgrano.

Cuarta: Ambos Mundos vs. Sarmiento; Villa Belgrano vs. 9 de Julio de Chacabuco; y Rivadavia de Lincoln ante Independiente.

Quinta: Sarmiento vs. Independiente; y Rivadavia de Lincoln vs. Villa Belgrano. Libres: 9 de Julio de Chacabuco y Ambos Mundos

Sexta: Villa Belgrano vs. Independiente; y Ambos Mundos vs. 9 de Julio de Chacabuco. Libres: Rivadavia de Lincoln y Sarmiento.

Séptima fecha: Sarmiento vs. Villa Belgrano; y Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln. Libres: Independiente y 9 de Julio de Chacabuco.