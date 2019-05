La octava fecha del Torneo Apertura se jugará el domingo

Ayer, desde la Liga Deportiva del Oeste confirmaron que el domingo se jugará de manera completa la octava fecha del Campeonato Apertura de fútbol 2019 que lleva el nombre de “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa "Clínica IMEC".

Mediante una circular, la entidad madre del fútbol local informó que cinco de los seis encuentros del octavo capítulo arrancarán a las 15.30 y el restante a las 11.30.

Los encuentros serán los siguientes:

A las 11.30, Mariano Moreno vs. Ambos Mundos. Luego, desde las 15.30: Jorge Newbery recibirá en su estadio a Defensa Argentina; Sarmiento será local en la cancha de Ambos Mundos ante Independiente de Junín; River Plate (J) vs. Origone Fútbol Club; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y BAP se medirá ante Villa Belgrano. Tendrá jornada libre: el puntero Rivadavia de Lincoln.

Se fue Fabio Schiavi, técnico del puntero

El domingo, tras el triunfo ante BAP por 1 a 0 que devolvió a Rivadavia de Lincoln a la cima del campeonato, Fabio Schiavi le comunicó a sus dirigidos la decisión de dejar de ser el entrenador Albirrojo. Tras la victoria, el DT se reunió con los jugadores en el vestuario y compartió la medida de dejar el cargo.

La eliminación en el Torneo Regional Amateur a manos del clásico rival (El Linqueño), que impidió cumplir el objetivo primordial de retornar al Federal A luego del descenso de la temporada 2017/2018, parece ser la gota que rebalsó el vaso y de esa forma el mayor de los Schiavi se alejó de la institución que actualmente preside su hermano menor Ezequiel.

Ahora, el juvenil conjunto Albirrojo que marcha puntero en la Liga Deportiva del Oeste de Junín –y que contó con los retornos de Lucas Macías, Alejandro López, Gonzalo García y Pablo Moreyra- continuará siendo dirigido por Matías Bardón al menos hasta la finalización de este torneo, el cual fue homologado para clasificarse al Regional 2020.

Octava fecha del torneo inferiores

El sábado

Newbery vs. Defensa

Cuarta: 12.30

Sexta: 14.15

Octava: 15.30

Décima: 16.30

Sarmiento vs. Indep.

(Ambos Mundos)

Sexta: 12.30

Octava: 13.45

Décima: 14.45

Moreno vs. A. Mundos

Cuarta: 12.30

Sexta: 14.15

Octava: 15.30

Décima: 16.30

River vs. Origone

Cuarta: 13.30

Octava: 14.45

Décima: 15.45

Baigorrita vs. Rivadavia (J)

Cuarta: 13.30

Sexta: 15.15

Décima: 16.15

BAP vs. Villa

Cuarta: 12.30

Sexta: 14.15

Octava: 15.30

Décima: 16.30

El domingo

Newbery vs. Defensa

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45



Sarmiento vs. Indep.

(cancha Ambos Mundos)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 13.30

Séptima: 14.30

Quinta: 15.45

River vs. Origone

Predécima: 13.00

Séptima: 14.00

Baigorrita vs. Rivadavia (J)

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

BAP vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone Fútbol Club en quinta, sexta y novena; Deportivo Baigorrita en quinta, octava y predécima; Sarmiento en cuarta; y Defensa Argentina en séptima.