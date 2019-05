Maradona retorna al país por una operación, mientras negocia su continuidad en Dorados

Diego Maradona retornará hoy a la Argentina para someterse a una operación en el hombro izquierdo, mientras negocia su continuidad en Dorados de México, de la segunda división, que ya jugó dos finales seguidas por el ascenso bajo su conducción técnica. Según su abogado Matías Morla, el entrenador -crack y líder del seleccionado argentino campeón del Mundo en México 1986- "sigue en Dorados" y también confirmó su vuelta al país para la intervención quirúrgica, que estará a cargo del médico Jorge Batista.

El propio Morla llevará adelante las negociaciones con las autoridades de Dorados de Sinaloa, con la idea de renovar el contrato de Maradona. El abogado señaló que "no hubo ninguna propuesta de la Argentina", al ser consultado por los rumores que vincularon al "10" con clubes del fútbol local.

"Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos", adelantó sobre el tema, Maradona en una entrevista con la cadena estadounidense Univisión.

En esa misma emisora, Maradona se expresó en contra del documental sobre su vida que se acaba de estrenar el festival de cine de Cannes, y pidió al publico que "no vaya a verla".

La película se exhibirá en los cines de Europa a partir del 14 de junio, pero el ex astro mundial del fútbol aseguró que no estaba de acuerdo con el documental y pidió al público que no la vea.

El título de la película es "Diego Maradona" y como subtítulo lleva "Rebelde, héroe, estafador, Dios", algo que enfureció al ídolo.

"Yo juego al fútbol y me gano mi trabajo corriendo detrás de una pelota. No estafé a nadie absolutamente. Si ellos quieren ponerle eso para atraer al público, me parece que están equivocados", sostuvo Maradona.

"No me gusta, no me gusta el título y si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan", aseguró Maradona a la periodista Jésica Zermeño, de Univisión.

El documental lo realizó el inglés (de ascendencia hindú) Asif Kapadia, director de las películas biográficas como "Amy", sobre la cantante Amy Winehouse; y "Senna", sobre el piloto brasileño tricampeón mundial de la Fórmula 1.