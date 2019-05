Heinze, la figurita difícil que desvela a Newell´s y Vélez, en la mira de Olympique

El director técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, que tiene ofertas para renovar su contrato en el equipo de Liniers y para asumir en su ex club, Newell´s Old Boys de Rosario, sumó el interés de Olyimpique de Marsella, en Francia, informó una fuente allegada al entrenador.

"A Heinze lo quiere Olympique de Marsella hace unos 15 días", advirtió ayer un vocero vinculado al ex jugador de Newell´s, Olympique, Manchester United de Inglaterra, Real Madrid de España y la selección argentina, entre otros.

Heinze recibió llamados del ex jugador y entrenador de Newell´s Gerardo Martino y del delantero y capitán "rojinegro" Maximiliano Rodríguez, quienes le sugirieron la posibilidad de hacerse cargo del equipo del Parque de la Independencia de Rosario, que en la próxima temporada peleará por mejorar su promedio.

"En ese momento pensé que Heinze iba a ir a Newell´s, pero ahora no sé porque pasó mucho tiempo", advirtió un portavoz cercano a la entidad "rojinegra".

En este sentido, el dirigente de ADN Leproso, Daniel Giraudo, sostuvo a esta agencia que "para mí Heinze no viene y por eso los dirigentes se reunieron con (el empresario futbolístico Cristian) Bragarnik para traerlo a (el ex técnico de Lanús y San Lorenzo, Jorge Almirón, que fracasó en Nacional de Medellín, Colombia, donde llevó nueve refuerzos.

También tuvo un mal paso en San Lorenzo, donde llevó diez y anduvo bien uno solo, que fue (el volante colombiano Raúl) Loayza".

Por su parte, el presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, ratificó que su club quiere retener a Heinze como entrenador, confirmó una fuente vinculada a la entidad.

En tanto, ayer trascendió en la prensa francesa el interés de Olympique por Heinze, quien jugó allí entre 2009 y 2011, publica el portal Bolavip.

"Es que hay un equipo del viejo continente que Heinze conoce muy bien y que ya está pensando en hacerse con sus servicios si finalmente no continúa en el cargo Rudi García, su actual estratega", informa el sitio.

"Se trata de Olympique de Marsella, tradicional escuadra francesa donde el entrenador nacido en la provincia de Entre Ríos jugó entre los años 2009 y 2011. Así lo exteriorizó el diario galo L'Equipe du Soir", amplió.

El matutino francés publicó que "Heinze tiene la ventaja de ser entrenador en la liga argentina, por lo que no le teme a nada. Se necesita de alguien así y él es carismático. Además conoce el club".