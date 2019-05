Ramón Díaz es candidato a dirigir Cerro Porteño, próximo rival de San Lorenzo en la copa

El argentino Ramón Díaz figura en la nómina de candidatos para dirigir Cerro Porteño de Paraguay, rival de San Lorenzo en los octavos de final de la Copa Libertadores, que ayer acordó de común acuerdo la salida del entrenador español Fernando Jubero.

El riojano (59 años), ex DT del seleccionado paraguayo entre 2014 y 2016, se encuentra con contrato vigente en el fútbol egipcio y ya hizo saber sus pretensiones económicas a la dirigencia cerrista, lo que complicaría su eventual llegada según la prensa guaraní.

El director deportivo de Cerro Porteño, el ex delantero argentino Roberto Nani, también tiene en carpeta a sus compatriotas Gustavo Costas y Pedro Troglio, ambos con pasado en el club.

La salida de Jubero todavía no fue confirmada oficialmente por la entidad de Barrio Obrero pero es dada como un hecho por los principales medios de Paraguay, entre ellos, los diarios ABC Color y Última Hora.

Cerro Porteño se clasificó a octavos de final de la Libertadores como líder del Grupo E con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

La serie con San Lorenzo comenzará el miércoles 24 de julio en el Nuevo Gasómetro y una semana después se jugará la revancha en Asunción.