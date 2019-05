Sarmiento regresó al trabajo y ahora el objetivo es ser finalista

El plantel profesional de Sarmiento regresó ayer al trabajo tras haber logrado una importantísima victoria el sábado en su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza en el choque de ida por las semifinales del Torneo Reducido de la B Nacional. El Verde ganó 1 a 0 y la revancha se jugará este sábado, a las 16.35, en el Estadio "Eva Perón".

Ayer por la mañana, el grupo de futbolistas se entrenó en el predio "Ciudad Deportiva" y como ocurre habitualmente, los titulares hicieron trabajos livianos mientras que los suplentes y no convocados ensayaron fútbol en espacios reducidos.

La segunda práctica de la semana se realizará hoy, también por la mañana; y entre mañana miércoles y el jueves el DT Iván Delfino encabezará los ensayos de fútbol que irán definiendo el equipo titular para el encuentro del sábado.

Entre las variantes, frente a los mendocinos, el volante Matías Garrido cumplió con la fecha de suspensión (cinco amarillas) y estará a disposición del entrenador para la revancha. Habrá que esperar hasta mañana o pasado para saber cuáles serán las intenciones del entrenador en relación al once inicial. Al respecto, una de las posibilidades es que el DT respete ese vieja norma del fútbol que recomienda: "Equipo que gana no se toca". O bien podría poner a Garrido entre los titulares y sacar a Villalba. Quizás ese podría ser el único cambio.

El resto de los titulares saldrían casi de memoria, con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Villalba o Garrido; Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Cabe agregar que anoche, en la otra llave de semifinales, en el partido de ida Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a Almagro por 2 a 1. La revancha de este encuentro se jugará el domingo, a las 15.10, en el estadio del "Tricolor".