Copa América: Lionel Scaloni dará la lista de 23 convocados

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, dará a conocer hoy la lista definitiva de 23 convocados para la Copa América de Brasil que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio, con una decantación lógica de los 40 precitados que encabeza el capitán y máximo referente, Lionel Messi.

Por eso, y más allá de que Scaloni tendrá en la nómina a Sergio Agüero y Paulo Dybala, pero en cambio marginará a Mauro Icardi, lo concreto es que de la “vieja guardia” que pasó por el Mundial de Rusia ya no estarán varios de los mayores emblemas de la “Generación Lío”, por caso Javier Mascherano, Lucas Biglia, Gonzalo Higuaín, Marcos Rojo y, aunque no estuvo en la cita ecuménica, tampoco el arquero con récord de presencias en la selección, Sergio Romero.

La nómina estará conformada entonces por los siguientes futbolistas:

Arqueros: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate) y Agustín Marchesín (América, de México).

Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Gabriel Mercado (Sevilla, España), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Ramiro Funes Mori (Villarreal, España), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sporting de Lisboa, Portugal) y Renzo Saravia (Racing Club).

Volantes: Giovani Lo Celso (Betis, España), Leandro Paredes (París Saint Germain, Francia), Ángel Di María (París Saint Germain, Francia), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Exequiel Palacios (River Plate), Paulo Dybala (Juventus, Italia) y Guido Rodríguez (América, México).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Matías Suárez (River Plate), Ángel Correa (Atlético de Madrid, España) y Lautaro Martínez (Inter, de Italia).

Los 17 que se quedarán fuera de la nómina son estos:

Arqueros: Juan Musso (Udinese, de Italia) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad, de España).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Juan Foyth (Tottenham, de Inglaterra), Walter Kanemann (Gremio, de Brasil), Leonardo Sigali (Racing Club ) y Milton Casco (River Plate).

Mediocampistas: Matías Zaracho (Racing Club), Iván Marcone (Boca Juniors), Ignacio Fernández (River Plate), Manuel Lanzini (West Ham, de Inglaterra), Gonzalo Martínez (Atlanta United, de Estados Unidos), Maximiliano Meza (Monterrey, de México), Joaquín Correa (Lazio, de Italia), Erik Lamela (Tottenham, de Inglaterra) y Gastón Giménez (Vélez Sarsfield).

Delanteros: Mauro Icardi (Inter de Italia).

Algunos jugadores que de no lesionarse hubieran estado en la nómina final son el desgarrado volante de Racing Club Matías Zaracho y el defensor central de Gremio, de Porto Alegre, Walter Kanemann, quien se fisuró una vértebra durante un entrenamiento con su equipo.

Argentina viene de disputar las últimas dos finales

Argentina viene de disputar las últimas dos finales de Copa América frente a Chile, una en Santiago y la otra en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras empatar sin goles y perder por definición de tiros penales en ambos casos, siempre bajo la dirección técnica de Gerardo Martino.

El año próximo y antes de empezar a disputarse cada cuatro años, habrá otra edición de la Copa América que contará con organización y sedes compartidas entre Argentina y Colombia.

Argentina jugará en el Grupo B de la Copa América de Brasil, en el que debutará el sábado 15 de junio ante Colombia, en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahía, a partir de las 19 (la misma hora en Brasil). El segundo encuentro lo llevará a cabo frente a Paraguay el miércoles 19, en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, a partir de las 21.30. Y cerrará su participación en la fase de grupos ante el invitado Qatar, el domingo 23, en el Arena do Gremio, de Porto Alegre, desde las 16.

El Grupo A del certamen estará integrado por el anfitrión, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú, mientras que el C lo compondrán Uruguay, Ecuador, Chile y el otro invitado, Japón. A los cuartos de final clasificarán los dos primeros de cada zona más los dos mejores terceros.

El partido inaugural lo disputarán Brasil y Bolivia el 14 de junio, desde las 21.30, en el estadio Morumbí, de San Pablo, y la final tendrá lugar en el Maracaná, de Río de Janeiro, el domingo 7 de julio, a partir de las 17.