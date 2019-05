River viaja con plantel completo rumbo a Brasil

El plantel completo de River Plate, con los lesionados incluidos y con la duda de Gonzalo Montiel, viajará hoy rumbo a Curitiba para disputar la primera final de la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense, el miércoles próximo.

El entrenador Marcelo Gallardo decidió convocar a todos los futbolistas del plantel profesional y estarán con el grupo de viaje el colombiano Juan Fernando Quintero, que se está recuperando de una operación de rodilla, e Ignacio Scocco, desgarrado en un gemelo.

Asimismo, Montiel, que continúa con una rutina diferenciada por una distensión en el cuádricpes izquierdo, es la mayor duda que tiene el entrenador para definir el equipo porque llegará con los días justos de recuperación al partido del miércoles.

Montiel se lesionó el 8 de mayo pasado en la semana previa a los partidos de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán y lleva apenas 11 días de tareas diferenciadas, con lo cual su presencia en Brasil se definirá el martes.

“Vamos a evaluarlo en Curitiba porque no podemos arriesgarnos a que juegue, se resienta y lo perdamos también para la revancha”, confió a Télam una fuente del cuerpo técnico, que además consideró que River dispone de jugadores en buen nivel para reemplazarlo.

Por caso, el uruguayo Camilo Mayada, de buen partido ante los tucumanos, podría continuar en el puesto o bien existe la posibilidad que juegue Fabricio Angileri por la izquierda y pase Milton Casco a la derecha tal como sucedió en los últimos minutos del partido de vuelta ante el Decano.

En cuanto al resto de la formación, Gallardo también cavila en la zona media donde Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y hasta Leonardo Ponzio alternaron titularidad y suplencia en los últimos partidos.

De esa lista, los que juegan siempre son Pérez y Nacho Fernández, los otros dos lugares dependerán de la decisión táctica que tome Gallardo pero los que más chances tienen son Zuculini y el "Tucu" Palacios.

Como en la ofensiva no hay dudas, de este modo el equipo sería con: Franco Armani, Montiel o Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nacho Fernández, Pérez, Zuculini y Palacios; Matías Suárez y Lucas Pratto.

De todos modos, el equipo titular aún no realizó trabajos tácticos y recién ayer a la mañana en el predio de Ezeiza hubo rutina con pelota para todos los jugadores separados por defensores, volantes y atacantes.

Hoy a las 11, el plantel vuelve a los entrenamientos en el estadio “Monumental” a puertas cerradas y a las 17, en un vuelo chárter, partirá con el plantel completo hacia Curitiba, donde se entrenará mañana martes por la mañana.

La primera final de la Recopa, torneo que River ya ganó en dos oportunidades (2015 y 2016), se jugará este miércoles desde las 21.30 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en el estadio Arena da Baixada, sobre césped sintético.

La revancha se jugará el jueves 30 de mayo en el Monumental y no el 29 como estaba programada inicialmente porque ese día hay una huelga general en el país, lo que obligó a River a un pedido a la Conmebol que tuvo que cambiar la fecha.

Mauro Guevgeozián se iría a Colombia

El delantero de Temperley Mauro Guevgeozián se alejaría del equipo para pasar al Atlético Huila, de Colombia, con el que mantiene avanzadas negociaciones. El goleador uruguayo, de 33 años, rescindirá su contrato con la institución "celeste", el que vence el 31 de diciembre próximo de concretarse su pase, debido a que el club sureño de la Primera “B” Nacional no logró regresar a la Superliga de Primera División de fútbol.