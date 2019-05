Rivadavia de Lincoln ganó en su estadio y es nuevo puntero

Rivadavia de Lincoln recuperó el liderazgo del campeonato “Apertura” de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que lleva el nombre de “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa "Clínica IMEC".

En el partido correspondiente a la séptima fecha del certamen, el albirrojo de la vecina localidad le ganó en su estadio a B.A.P. por 1 a 0 y, como Villa perdió y Sarmiento empató, el equipo de Fabio Schiavi volvió a lo más alto de las posiciones.

En un partido muy parejo, el pibe Servando Gñosso marcó de media distancia el único tanto del encuentro que le terminó dando la victoria a Rivadavia (L), entidad aún dolida por la reciente eliminación del Regional Amateur.

Villa no pudo contra Newbery y otro éxito de la mano del “Pepo”

También por la séptima fecha, Villa Belgrano no pudo de local ante Jorge Newbery. El “Aviador”, que ahora conduce “Pepo” García, hizo un partido inteligente y con un tanto de penal marcado por Agustín Sospicio se terminó quedando con un gran triunfo.

En la cancha de Ambos Mundos el que tampoco pudo sumar de a tres fue Sarmiento que empató con los locales 1 a 1. Fernando Disacio marcó para el “tricolor” y Gabriel Díaz Núñez para el Verde.

Completando la jornada, River Plate (J) le ganó a Rivadavia de Junín por 2 a 1 y con el triunfo el conjunto de Mario Finarolli sigue dando señales de recuperación y solidez. “La Loba” ya está segundo y se metió en la pelea por el título.

También Defensa Argentina obtuvo una importante victoria en su visita a Mariano Moreno. Fue por 1 a 0 con un tanto de Ramón Sosa. Y, por último, Independiente (J) volvió a ganar en su casa, ante su gente, por 3 a 0, ante Deportivo Baigorrita, con goles de Axel Castilla, Juan Ríos y Jonhy Peretti.

Cabe recordar que en este séptimo capítulo tuvo jornada libre Origone Fútbol Club.

La octava fecha

Los partidos de la octava fecha son los siguientes: River Plate (J) vs. Origone; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia (J); Sarmiento vs. Independiente (J); Mariano Moreno vs. Ambos Mundos; Jorge Newbery vs. Defensa Argentina; y BAP vs. Villa Belgrano. Libre: Rivadavia de Lincoln.

Restando seis fechas para el final, no caben dudas que el torneo está apasionante y que la definición va a ser apasionante.