Mañana se jugará la séptima fecha del Torneo Apertura 2019

Mañana se jugará de manera íntegra la séptima fecha del Campeonato Apertura de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que lleva el nombre de “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa "Clínica IMEC".

Los seis partidos de este séptimo capítulo se jugarán a partir de las 15.30, teniendo como principal destacado el choque entre el puntero Villa Belgrano que defenderá el liderazgo en el Estadio "El Bosque" ante Jorge Newbery.

Completan: River Plate de Junín vs. Rivadavia de Junín; Ambos Mundos vs. Sarmiento; Defensa Argentina vs. Mariano Moreno; Rivadavia de Lincoln vs. BAP; e Independiente de Junín vs. Deportivo Baigorrita. Tendrá jornada libre: Origone Fútbol Club.

Partidos de inferiores

HOY

River vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. Sarmiento

Décima: 13.30

Octava: 14.30

Sexta: 15.45

Rivadavia (L) vs. BAP

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Indepen. vs. Baigorrita

Sexta: 13.30

Décima: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Newbery

Décima: 12.00

Cuarta: 13.00

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone Fútbol Club en quinta, sexta y novena; Deportivo Baigorrita en quinta, octava y predécima; Sarmiento en cuarta; y Defensa Argentina en séptima.