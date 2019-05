Leo Messi recibió del gobierno catalán la Cruz de Sant Jordi por su "humildad y honestidad"

Lionel Messi recibió ayer de manos del presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Quim Torra, la Cruz de Sant Jordi como reconocimiento del gobierno catalán por los valores de "humildad y honestidad", que encarna el jugador rosarino.

El delantero argentino fue homenajeado y reconocido como "el mejor futbolista de todos los tiempos", además de representar valores tan estimados como "la humildad, la honestidad, el aprendizaje, la creatividad, el sentido de equipo y respeto".

Messi también fue distinguido por su donación al Hospital San Juan de Dios para la construcción del "Pediatric Cancer Center", consignó la agencia española EFE.

El rosarino, de 31 años, es el segundo futbolista en la historia galardonado con este premio, además del fallecido ex mediocampista holandés Johan Cruyff, que fue condecorado por el gobierno catalán en 2006.



La condecoración realizada al capitán del seleccionado argentino es la quinta ligada al club Barcelona, tras la recibida por la propia entidad en 1992, el ex presidente Agustí Montal en 2004 y la Agrupación Barsa Jugadores en 2003.

La Cruz de Sant Jordi, que se entrega desde 1981, fue recibida este año por otras 27 personalidades y 15 entidades que se destacaron por sus méritos y servicios prestados a Cataluña.

“Por su fabulosa trayectoria deportiva que le ha llevado a ser reconocido como el mejor futbolista de todos los tiempos. Procedente de Argentina, llegó a Catalunya de muy joven para integrarse en las categorías inferiores del FC Barcelona. En un deporte de masas como el fútbol, Leo Messi encarna unos atributos sociales tan primordiales como la humildad, la honestidad, el aprendizaje, la creatividad, el sentido de equipo y el respeto", reconoció el gobierno catalán en prólogo de la premiación.

"Ha creado la Fundación Leo Messi, que incide en equipamientos para niños y jóvenes. Ha colaborado con diversos centros hospitalarios de Catalunya. Entres estas colaboraciones, destaca su aportación al Hospital Sant Joan de Deu para la construcción del Pediatric Cancer Center”, abundó.

"Me siento muy orgulloso", dijo el crack argentino

"Muchas gracias por concederme la Cruz de Sant Jordi. Me siento muy orgulloso de haber sido reconocido con una distinción que valoro mucho por la importancia que tiene en la sociedad catalana", escribió el argentino en su cuenta de Instagram.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Auditorio Forum del Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, donde el astro del fútbol llegó acompañado por una comitiva especial del club.

Encabezaron la expedición el titular de la entidad blaugrana, Josep María Bartomeu y los vicepresidentes Jordi Cardoner y Jordi Mestre.

Al promediar el acto de reconocimiento, la mayoría de los presentes clamó por la libertad de los políticos presos con aplausos pero el futbolista argentino se abstuvo de participar y permaneció de pie, respetuoso, pero sin sumarse a la petición.

La Cruz de Sant Jordi que se llevó Messi es una medalla y una placa obra del joyero Joaquim Capdevila i Gaya, quien se impuso en 1981 en un concurso convocado por la Comunidad de Catalunya.

La cruz es de coral rojo sobre fondo de coral blanco en un marco de plata y tiene un rango inferior a la Medalla d’Or de Catalunya, que reconoce los aportes en los ámbitos político, social, económico, cultural o científico.

Dentro del mundo del deporte, esa distinción sólo la consiguió el catalán Juan Antonio Samarach (1985), ex presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) entre 1980 y 2001.