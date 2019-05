Lionel Scaloni sumó cuatro jugadores y finalmente cerró con 40 la lista preliminar

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sumó a Milton Casco, Gastón Giménez, Erik Lamela y Joaquín Correa, y finalmente cerró con 40 jugadores la lista preliminar para la Copa América de Brasil.

A la nómina de 36 futbolistas que trascendió el miércoles, el cuerpo técnico le sumó al defensor de River Plate Milton Casco, a los mediocampistas Gastón Giménez, de Vélez Sarsfield, y Erik Lamela, de Tottenham, de Inglaterra, y al delantero Joaquín "Tucu" Correa, flamante campeón de la Copa Italia con Lazio.

Scaloni cambió de opinión en los últimos días ya que pasó de anunciar que iba a dar la lista definitiva de 23 integrantes a finalmente cumplir con el límite de 40 futbolistas que daba la Conmebol para presentar a 30 días del comienzo de la competencia.



Los convocados

Finalmente, con estos nuevos integrantes, la lista quedó de la siguiente manera:

Arqueros: Esteban Andrada, Franco Armani, Agustín Marchesín, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Gabriel Mercado, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Walter Kannemann, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leonardo Sigali y Milton Casco.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Ángel Di María, Matías Zaracho, Iván Marcone, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Maximiliano Meza, Gastón Giménez y Erik Lamela.

Delanteros: Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Matías Suárez, Lautaro Martínez, Ángel Correa y Joaquín Correa.

El entrenador santafesino deberá enviar la lista definitiva el próximo jueves 30 de mayo pero no se descarta que haga el recorte tres días antes cuando comiencen oficialmente los entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza.





"Me gusta tener un equipo estructurado",remarcó Scaloni

En un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del seleccionado argentino (@Argentina), Scaloni manifestó la idea que pretende para el equipo en el torneo.

"Me gusta tener un equipo estructurado, que sepa lo que tiene que hacer adentro de la cancha y que tenga entre ceja y ceja el arco rival", señaló el DT.

"Mi intención es que el equipo no pierda nunca la estructura porque sino se convierte en un equipo sin alma y eso es lo que más me preocupa y por eso insisto mucho con eso", remarcó.

Y cerró: "la idea cuando no tenemos la pelota, es recuperarla e intentar llegar cuanto antes al arco rival, porque en ese momento es cuando más desacomodado está el equipo contrario".