Scaloni: “A la lista final ya la decidí y no tendrá sorpresas”

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró que tiene "decidida" la lista de 23 jugadores convocados para la Copa América de Brasil y que "no habrá sorpresas", pero que aguardará por la recuperación de algunos lesionados.

"Los 23 jugadores los tengo decididos. No puedo adelantar nada, sería imprudente hacerlo, es importante para darle confianza al resto de los chicos, pero la lista final no tendrá sorpresas", manifestó el entrenador.

Scaloni afirmó que el listado definitivo de convocados lo presentará la próxima semana, sobre el cierre del plazo. "Esperaremos por (Matías) Zaracho y (Germán) Pezzella, que están lesionados, pero en principio llamaremos a siete defensores y ocho volantes", apuntó el ex defensor de Lazio de Italia.

"Por Pezzella pedimos a la Fiorentina que lo libere antes, pero hubo una negativa hasta que termine la liga italiana. Necesitamos tener ciertas garantías, es un puesto clave. Nos dicen que va a llegar, pero tenemos que tomar recaudos", señaló el entrenador rosarino.

En tanto, Scaloni indicó que la lesión de Zaracho es "una complicación" porque es un jugador al cual le depositó "mucha esperanza de cara al futuro" y en los próximos días evaluará su convocatoria.

Scaloni opinó que el astro Lionel Messi es "un ser humano normal" y apunta a que el resto de sus compañeros lo tomen como tal.

"Hay que tratarlo como es, un jugador de la selección argentina más. Después de la final de Copa del Rey, hablaremos con él", informó.

Scaloni no quiso dar más pistas sobre los convocados, pero consultado por Sergio Agüero indicó que tienen "una buena relación" y que Mauro Icardi es "más centrodelantero" que el "Kun". "Los goles de Agüero están ahí, hablan por sí solo. Él es un centrodelantero a la antigua, con una defensa más atrás", apuntó.

El ex defensor de Newell's Old Boys afirmó que Icardi es de su gusto como el resto de los futbolistas que convocó desde el comienzo de su ciclo.

"Del momento que convocamos a Icardi, también estuvo Giovanni Simeone, forma parte de mi gusto. De mi boca nunca salió que el 9 ya estaba porque no soy así, y además sería imprudente. Todos los que estuvieron son de mi agrado", señaló.

Scaloni consideró al cordobés Paulo Dybala como un jugador "interesante" y que "no resulta complicado" incluirlo en el equipo a pesar de que aún no se acomodó al funcionamiento colectivo.

"Los entrenadores estamos para tomar decisiones y ver si está o no para jugar. Él tuvo una buena temporada, pero padeció lesiones y no jugó tanto como quería. Para el grupo es importante, se lleva bien con la mayoría y es un jugador extraordinario", concluyó Scaloni.

Sin embargo, a pesar del hermetismo de Scaloni y la propia AFA respecto de la divulgación de la lista, lo concreto es que hoy se vencía el plazo para entregar una nómina exigida por Conmebol a todas las asociaciones participantes, con un tope de 40 integrantes.

Argentina lo hizo, según pudo averiguar Télam, con 36 nombres, entre los que se destacan además de Agüero otras dos sorpresas: el retorno del mundialista en Rusia, Maximiliano Meza, ahora en Monterrey, de México, y el zaguero racinguista Leonardo Sigali.

El listado

De esos nominados, Scaloni deberá recortar 13 nombres para la lista definitiva de 23 que tendrá tiempo de entregar a Conmebol hasta el 30 de mayo, aunque como él anunció, posiblemente la divulgue en conferencia de prensa el próximo martes en el predio de AFA, en Ezeiza.

Los primeros 36 son estos:

Arqueros: Esteban Andrada, Franco Armani, Agustín Marchesín, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Gabriel Mercado, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Walter Kanemann, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Leonardo Sigali.

Volantes: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Ángel Di María, Matías Zaracho, Iván Marcone, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez y Maximiliano Meza.

Delanteros: Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Matías Suárez, Lautaro Martínez y Ángel Correa.

El seleccionado argentino competirá en la próxima Copa América, a disputarse en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.

El equipo de Scaloni integrará el grupo B junto con Colombia, Paraguay y Qatar y su debut se producirá el 15 de junio ante los colombianos en Salvador. Luego enfrentará al seleccionado guaraní en Belo Horizonte (19 de junio) y cerrará la zona con el invitado Qatar (23 de junio) en Porto Alegre.