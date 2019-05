Daniele De Rossi dejaría Roma para jugar en el xeneize

Daniele De Rossi anunció esta semana que no continuará en la Roma, club de primera división de la Liga de Italia en el que realizó un extenso camino profesional y donde es muy querido por los hinchas.

Por esta razón fue que en algunos medios europeos reflotaron declaraciones suyas en las que reconoció soñar con alguna vez jugar en Boca Juniors.

En 2018, cuando aún no sabía que su camino con el club de sus amores tenía fecha de vencimiento, el volante italiano habló con la prensa y se refirió a esta posibilidad.

"¿ Te gustaría jugar en Boca o en River ?, ¿ O te da igual ?", le consultaron, y respondió: "No es igual. Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca. Empecé a ver a Boca de chico, porque estaba Maradona y por el estadio. Me enamoré del estadio (“La Bombonera) y de los hinchas, que son muy pasionales. Me hacen llorar", respondió el mediocampista.

"¿ Boca es algo especial en tu corazón ?", le consultaron y la respuesta del futbolista fue contundente:

"Sí, es algo que me hace efecto. Soy un viejito ya. En un futuro, lejos de la Roma, siempre pensé en una experiencia diversa. En ir a América. Subir por las escaleras y entrar a ´La Bombonera´..., así que jugar en Boca sería para mí un placer", finalizó el experimentado futbolista italiano Daniele De Rossi.