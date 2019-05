La séptima fecha del “Apertura” se disputará íntegramente el domingo

La dirigencia de la Liga Deportiva del Oeste confirmó que se jugarán el domingo 19 todos los partidos de la séptima fecha del torneo “Apertura” de fútbol de Primera división “Andrés Pato Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En ese marco, el puntero e invicto, Villa Belgrano, recibirá en su estadio “El Bosque” a Jorge Newbery, quien anteanoche venció 3 a 2 a Rivadavia de Lincoln, en el debut como técnico de Juan Manuel “Pepo” García, quien reemplazó a Fabio Nigro.

Defensa Argentina espera en su cancha ubicada a la vera de la avenida de Circunvalación a Mariano Moreno; en Villa Triángulo, Ambos Mundos será anfitrión de Sarmiento; River Plate recibirá en “la Loba” al campeón del último Nocturno, Rivadavia de Junín; Independiente recibirá al Deportivo Baigorrita y en Lincoln, Rivadavia –ya eliminado del Torneo Regional Amateur 2019- va a ser local ante B.A.P.

Todos los encuentros se iniciarán a las 15.30 y este es el detalle de partidos previstos, quedando libre Origone F.C. de Agustín Roca:

Independiente vs. Deportivo Baigorrita; River Plate vs. Rivadavia de Junín; Ambos Mundos vs. Sarmiento: Villa Belgrano ante Jorge Newbery; Defensa Argentina vs. Mariano Moreno; y Rivadavia de Lincoln vs. B.A.P.