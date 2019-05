Deportivo Pinto visitó a Villa Francia y Pintense recibió a San Martín de Roberts, en inferiores

Por la séptima fecha de los torneos "Apertura" de fútbol de divisiones inferiores de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, los equipos de nuestro Distrito tuvieron participación y dos entidades se enfrentaron entre sí en tres categorías.

En su campo de deportes "Roberto ´Tito´ Menarvino", Villa Francia recibió la visita de Deportivo Pinto, mientras que Pintense fue anfitrión de San Martín de Roberts en cuatro divisiones.

En Coronel Granada, en décima categoría se impuso el "Depor" 2 a 0 a los "rojos" que dirige Pablo Zapata, con goles de Bautista Videla y del ingresado Santiago Pérez para el C.S.D.G.P, formando los equipos de esta manera, bajo arbitraje de Julio Pereyra:

VILLA FRANCIA: Esteban Aguirre; Thomás Müller, Matheo La Capra, Francisco Marcolini, Agustín Di Flavio y Tiziano Galvagno; Julián Bracconi, Santiago Barrera, Jeremías Murillo, Jeremías Di Flavio y Martín Rodríguez. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Agustín Cantón, Gaspar Agustinelli, Benjamín Murillo, Danilo Burgos, Thiago Trillo y Michael Salguero.

DEPORTIVO PINTO:¬ Tiziano Kennedy; Mateo Quiroga, Thiago Caffa, Gonzalo Bls Martínez, Augusto Ramos y Bautista Barisoni; B. Videla, Alexander Córdoba, Bautista Barnech, Gastón Martín y Joshua Quiroga. D.T.: Silvio Ampuero. Sup.: Pedro Caliani, Faustino Secuela, Santiago Banegas, S. Pérez, Lautaro Gusmerini, Emiliano Varrenti y Tomás Gusmerini.

En novena, con gol de Jeremías Calabresi, se impuso Villa Francia 1 a 0, bajo arbitraje de Alejandro Sosa y estos protagonistas:

VILLA FRANCIA: Máximo González; Máximo Pérez, Benjamín Hernández, Federico Salvador, Segundo García y Agustín Haberkón; Nicolás Micussi, J. Calabresi, Martín Agustinelli, Jeremías Orsi y Gabriel Adriosola. D.T.: P. Zapata. Sup.: Rafael Morad, Maximiliano Martini, Jhonatan Vicente y Alejandro Ramos.

DEPORTIVO PINTO: Kevin Arrieta; Lorenzo Orsi, Santiago Topa, AgustínMagallanes, Federico Tucci y Federico Cáceres; Gastón Risso, Thiago Fernández, Nahuel Espíndola, Lucio Garafulic y Agustín Toledo. D.T.: S. Ampuero. Sup.: Agustín Ávalos, Ignacio Guzmán, Joaquín Blanco, Santino Leonarda y Andrés Montoya.

Finalmente, en séprima igualaron 0 a 0, bajo arbitraje de Pedro Irusta y con estas formaciones:

VILLA FRANCIA: Patricio Allen; Carlos Sánchez, Lautaro Reynoso, Francisco Cignoli, Federico falcone y Germán Torres; Uliseas barker, Gonzalo Caratti, Santiago Castro, Iván Pérez y Juan Tettamanti. D.T.: P. Zapata. Sup.: Darío Saraco, José Bramajo, Julián Martini, Ángel Sánchez, Braian Ortiguera, Tomás Pineda y Agustín Martínez.:

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Valentín Rodríguez, Martín Echenique, Agustín Puerari, Jerónimo Sierra y Nicolás Tucci; Segundo Nesprías, Enzo Suárez, Benjamín Leonardi, Tobías Carrizo y Andrés Mc Cormick. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Facundo Topa, Juan Bautista Moralejo, Teo Borda, Agustín Caratti, Ramiro Escobar y Facundo Martín.

PINTENSE RECIBIÓ A SAN MARTÍN (R)

En su campo de deportes "Rubén E.Viale", Pintense recibió a San Martín de Roberts, y el sábado en décima categoría, los robertenses ganaron 3 a 2, con triplete de tantos de G. García para la visita y de Renzo Dovigo y Federico Lezcano para el C.A.P. Arbitró Rocío Melo y Pintense formó con Tobías Pérez; R. Dovigo, Isaías Larrayoz, Federico Puerari, Emanuel Martínez y Thiago Argüello; Gaspar Magallanes, F. Lezcano, Thiago Fernández, Gastón Correa y Bautista Barrera. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: G. Bergara, Manuel Roselló, Juan Cruz Martínez y A. Belén.

En novena, el triunfo fue también de San Martín, 2 a 1, con tantos de Francesco Caliani y Santiago Gauna para el vencedor y de Juan Guichet para el C.A.P., formando los equipos de esta manera:

PINTENSE: Leonel Esco; Tomás Loináz, Martín Larrayoz, Rodrigo Lloret, Matías Jáuregui y Milos Banegas; Juan Guichet, Axel Barrera, Camilo Brohme, Mateo Garafulic y Máximo Muro. D.T.: F. Gómez. Sup.: Rodrigo Torres y Bautista Torres.

SAN MARTÍN: L. Malmori; S. Barbero, F. Benavídez, A. Abadía, S. Gauna, Juan Abadía, Bautista Abadia, Thiago Juárez, Leandro Abadía, F. Caliani y Felipe Mercado. D.T. Leonardo Benavídez. Sup.: J. Arce, G. Pagano y N. Lora.

En séptima, también fue victoria de San Martín, con anotaciones de Lautaro Godoy (2) para los de Roberts, y de Claudio Mendoza para el C.A.P., siendo estos los protagonistas:

PINTENSE: Joaquín Argüello: Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Matías Santillán, Gino Viola y Matías Basualdo; Samuel Videla, Ramiro Torres, Tomás Cabrera, Fausto Guagnini y C. Mendoza. D.T.: Germán La Falce.Sup.: Lautaro Acosta, Camilo Vicondo, Jonathan Aguiar, Alexander Magallanes, Jorge Altamiranda y Ulises Clavería.

SAN MARTÍN: Marcos Méndez; Nicolás Mellado, Esteban Brítez, Andrés Larraya, Renato Merchán, Emiliano Plaza, Tobías Polverini, Lautaro Godoy, lejandro Díaz, Valentín Lumbreras y Tomás Barbero. D.T.: L. Benavídez. Sup.:Mateo Di Paolo, Luciano Librandi y Estanislao Ortega.

El domingo, como preliminar de primera división, la octava de Pintense venció 4 a 1, con tres tantos de Pedro Farotto y el restante de Felipe Baldomá, descontando Ezequiel Bravo para los de Roberts. Arbitró Jonathan Malvassora y así formaron:

PINTENSE: Agustín Isidoro; Francisco Céliz, Agustín Petronio, Andrés Ruffini, Nicolás Manuel y Abraham Mamut; Andrés Alifano, Thiago Móbbili, P. Farotto, Pedro Alifano y F. Baldomá. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Santino Tamburri, Jano Ramallo, Ulises Riscossa, Juan Pablo Celasco, Elías Riscossa, Axel Ferreyra y Mariano Sadi Homsi.

SAN MARTÍN: Nicolás Calles; Santiago Barbero, Joaquín Píriz, Ulises Rillo, Ernesto Velázquez y Ernesto Méndez; Lucas Cirilo, Felipe Mercado, Brandon Torres, E.Bravo y Luis Godoy. D.T.: L. Benavídez.Sup.: Elías Oroná, Alan Batiastelli y Lautaro Cuellas.

DEMÁS RESULTADOS Y LAS POSICIONES

Los demás resultados en inferiore fueron los siguientes:

Décima: Deportivo Arenaza 1 vs. Juventud Unida de Lincoln 2; y Atlético Pasteur 2 vs. Argentino de Lincoln 1.

Encabeza la tabla y se mantiene invicto Deportivo Pinto, con 17 puntos, seguido por Juventud Unida, 15; Atl{ético Pasteur, 12; El Linqueño, 11; Argentino y Atlético Roberts, 8; San Martín de Roberts tiene 6; Pintense suma tres y cierra sin puntos Deportivo Arenaza.

Novena: El Linqueño 7 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0; Deportivo Arenaza 0 vs. Juventud Unida (L) 7; y Atlético Pasteur 1 vs. Argentino de Lincoln 2.

Está al tope de las posiciones Juventud Unida, con 19 puntos. Le sigue El Linqueño, 18; San Martín de Roberts, 16; Argentino de Lincoln, 10; Pintense, 8; Deportivo Pinto y Villa Francia acumulan 7; Deportivo arenaza y C.A.S.E.T., 4; y cierran con tres puntos Atlérico Pasteur y El Linqueño “B”.

Octava; El Linqueño 1 vs. C.A.S.E.T. 1; Deportivo Arenaza 2 vs.Juventud Unida (L) 0; y Atlético Pasteur 1 vs. Argentino de Lincoln 9.

Pintense es puntero con 15 puntos; Deportivo Pinto su escolta, con 13; Argentino y C.A.S.E.T. suman 10; El Linqueño, 9; Juventud Unida, 6; Atlético Roberts y Atlético Pasteur, 4; San Martín de Roberts, 3; cerrando sin puntos aún Deportivo Arenaza.

Séptima: El Linqueño 5 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0; y Atlético Pasteur 0 vs. Argentino de Lincoln 0.

Es líder El Linqueño, 12 puntos; Juventud Unida tiene 11; Atlético Roberts y Villa Francia, 10; Pintense, 7; Argentino de Lincoln, 6; Atlético Pasteur, 5; Deportivo Pinto, 2; y cierra sin puntos C.A.S.E.T. de El Triunfo.