Falleció José Hugo "Tato" Medina, campeón mundial con Estudiantes de La Plata en 1968

José Hugo "Tato" Medina, campeón de la Copa Intercontinental de 1968 con Estudiantes de La Plata, falleció ayer a la mañana en Tucumán a los 73 años tras una dura enfermedad, informó el club platense en sus redes sociales.

"El Club Estudiantes de La Plata lamenta profundamente el fallecimiento de José Hugo "Tato" Medina. Con profundo dolor la Familia Pincha despide a uno de sus Campeones del Mundo y acompaña a sus familiares y amigos en este duro momento", indicó el tuit del club platense.

Medina padecía cáncer, había tenido que operado el pasado domingo en Tucumán, y a las 6 de ayer la clínica en donde se encontraba dio la noticia de su deceso.

El ex futbolista nació en la localidad tucumana de Campo Santo el 14 de julio de 1945, llegó al club platense en 1964 y formó parte de aquel gran equipo que dirigió Osvaldo Zubeldía y que llegó a ser tricampeón de América.

Tras jugar en Estudiantes el "Tato" jugó en Quilmes y nuevamente demostró que tenía estirpe de campeón al obtener con el "Cervecero" el título del torneo Metropolitano relegando al Boca Juan Carlos Lorenzo en 1978.

Medina fue fundamental en la obtención del título mundial por Estudiantes en 1968, logrado el el estadio de Old Trafford ante Manchester United de Inglaterra.

En esa final del Mundo en el "Teatro de los Sueños", el tucumano tuvo la complicada tarea de marcar al irlandés George Best, una de las figuras que tenía el equipo inglés que liderado Bobby Charlton.

En esa segunda final, igualada 1-1 el 16 de julio de 1968, luego del triunfo del "Pinchas 1-0 en la cancha de Boca, Medina y Best fueron expulsados por agresión mutua.