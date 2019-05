Ilusiones intactas para viajar a Mendoza

El próximo objetivo de Sarmiento es superar a Independiente Rivadavia de Mendoza en la llave de semifinales del Torneo Reducido del Campeonato de la B Nacional que otorgará para el campeón el segundo ascenso a la Superliga argentina.

Con la ilusión intacta, el plantel del Verde se entrenó ayer a la mañana en el predio Ciudad Deportiva y se espera para hoy que el director técnico Iván Delfino comience con los ensayos de fútbol que irán definiendo el equipo titular. El choque de ida ante Independiente Rivadavia se jugará el sábado, a las 21.10, con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Ayer por la mañana, los futbolistas realizaron trabajos físicos de resistencia e intensidad. Los jugadores se distribuyeron en distintos grupos para trabajar en circuitos específicos. En el cronograma para esta semana está previsto que hoy comiencen los ensayos de fútbol.

En principio, en relación al equipo que cayó en el partido pasado frente a Brown de Adrogué, el DT Iván Delfino tendrá que realizar una variante obligada ya que el volante ofensivo Matías Garrido recibió la quinta tarjeta amarilla y por eso no podrá estar en el choque de Mendoza. No obstante, el que sí podrá estar es el mediocampista zurdo Nicolás Castro quien cumplió son su suspensión en el partido ante Brown (A).

En el choque del Verde ante el "Tricolor" de Adrogué el rendimiento del conjunto de Delfino no fue para nada bueno y por eso el DT podría sorprender con algunas variantes.

Por el momento, se espera que el "1" siga siendo Manuel Vicentini y se repitan los cuatro del fondo con Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet. En la zona media, en el doble cinco estarían Guillermo Farré y Franco Leys; por la izquierda volvería Castro y la gran incógnita estará por la banda derecha, lugar que podría ocupar Sergio Quiroga, Leonardo Villalba, Benjamín Borasi o Nicolás Orsini.

En el caso de que el DT opte por Quiroga, Villalba o Borasi, en la dupla de ataque estarían Orsini y Nicolás Miracco; pero si Delfino vuelve a poner a Orsini de "8", arriba quedaría un lugar vacante que podría ser ocupado por Borasi o Sebastian Penco.

En definitiva, habrá que esperar hasta los ensayos de hoy y mañana para ver cuáles son las pruebas y decisiones del entrenador.

Cabe destacar que por la otra llave de semifinales, el lunes, a las 21.10, Central Córdoba y Almagro jugarán en el estadio Alfredo Terrera del club de la capital santiagueña. El encuentro será arbitrado por Pablo Echavarría.

Los desquites se jugarán en día y hora a confirmar y en caso de igualdad en puntos y goles clasificarán Sarmiento y Almagro, por ventaja deportiva.





Una baja importante en Independiente Rivadavia (Mza)

El buen volante de Independiente Rivadavia (Mza), Pablo Palacio, quien se lesionó en el partido de vuelta ante Nueva Chicago, sufrió un desgarro en su aductor derecho y se perderá las semifinales del Reducido contra Sarmiento.

Los resultados de estudios que se realizó el lunes por la tarde generaron gran preocupación en el cuerpo técnico de la Lepra, que pierde para la serie una pieza clave en su esquema.

Palacio ya se había lesionado por la Copa Argentina contra Midland y había llegado con lo justo a la ida contra el Torito. En la vuelta se resintió de la lesión y lo que había tenido, distensión, se agravó.

El ‘pibe’ estará entre 15 y 20 días afuera de las canchas. Ahora quedará saber si Gómez cambiará de sistema o si apostará por Ignacio Irañeta o Nicolás Quiroga.

La "Lepra" Mendocina llega al partido frente al Verde con un invicto de siete partidos. En la fecha 21 del campeonato perdió ante Ferro de local y a partir de allí comenzó una racha positiva. Empató de visitante ante Nuevo Chicago 2 a 2 (fecha 22), luego de local superó 1 a 0 a Brown de Puerto Madryn (fecha 23), le ganó de visitante 3 a 2 a Olimpo de Bahía Blanca (fecha 24) y terminó la fase regular, de local, con una igualdad de 2 a 2 ante Atlético Rafaela (fecha 25).

Independiente Rivadavia (Mza) clasificó al Reducido por haber terminado en el octavo puesto de la tabla de posiciones y en la llave de cuartos de final le ganó de local a Nueva Chicago por 4 a 1 en el partido de ida y en Mataderos empató 2 a 2 para dejar el global en 6 a 3.