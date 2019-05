Abila tiene un desgarro y Darío Benedetto podría volver ante Vélez Sarsfield

El cordobés Ramón Abila está afectado por un desgarro y Darío Benedetto, si se recupera de una molestia, se perfila para integrar el ataque titular de Boca Juniors, que jugará este jueves ante Vélez, una de las revanchas por cuartos de final de la Copa de la Superliga.

Los estudios practicados ayer a la mañana determinaron que "Wanchope" acusa un desgarro en el aductor izquierdo, molestia que le demandará una recuperación mínima de tres semanas.

Abila se lesionó en la noche del domingo, a los 34 minutos del segundo período, y fue reemplazado por el colombiano Sebastián Villa, en el partido disputado en el estadio José Amalfitani, de Liniers, que finalizó 0-0.

De esta manera, el ex atacante de Huracán quedará al margen del compromiso de este jueves en la Bombonera y de eventuales partidos que el equipo del DT Gustavo Alfaro podría afrontar en este certamen, en caso de avanzar.

Ante tal situación, la intención del entrenador consistirá en acelerar la recuperación de Benedetto, quien está con una sobrecarga muscular y no fue arriesgado en el primer partido con Vélez.

El ex Arsenal y América de México será probado en el entrenamiento de mañana. De acuerdo a cómo responda, el director técnico resolverá si lo incluye o no entre los once.

En caso de que Benedetto tampoco llegue en condiciones óptimas, una de las alternativas que baraja el DT es la entrada de Mauro Zárate como centrodelantero, mientras que Carlos Tevez se movería por delante de él.

El plantel xeneize practicó ayer a la mañana en el predio de Casa Amarilla. Los jugadores que actuaron en la noche del domingo apenas ejecutaron labores regenerativas, mientras que el resto hizo fútbol en espacios reducidos.

El equipo volverá a practicar hoy en Casa Amarilla, otra vez en horario matutino. Boca recibirá a Vélez este jueves, a las 21.10, en el encuentro desquite de una de las llaves de cuartos de final de la Copa de la Superliga.