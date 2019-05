Racing recibe a Tigre y debe remontar el resultado para lograr el pase a semifinales

Racing, último campeón de la Superliga, y Tigre, que jugará la temporada próxima en la B Nacional, se enfrentan hoy en la revancha de una de las series de cuartos de final de la Copa de la Superliga.

El encuentro se disputará en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 19, con Mauro Vigliano como árbitro y transmisión en directo de la señal Fox Sports Premium.

El conjunto de Avellaneda, dirigido por Eduardo Coudet, necesita levantar una desventaja de dos goles, luego del 0-2 alcanzado en la tarde del sábado en Victoria. Un triunfo por tres tantos de diferencia le garantizará el pasaporte a las semifinales, en donde el ganador enfrentará al que surja vencedor de la eliminatoria River (0)-Atlético Tucumán (3).

El desempeño del pasado fin de semana encendió las alarmas en Avellaneda. Tanto que el DT Coudet no tuvo empacho en efectuar autocrítica: "Jugamos un muy mal partido. Parecíamos un equipo cansado, sin estar cansados".

Pese a la desventaja, el entrenador no da por perdida la serie: "Ojalá la vergüenza deportiva contribuya a que en casa hagamos un buen partido", se esperanzó el ex DT de Rosario Central.

Racing no ganó en los últimos cinco partidos (incluye dos por Superliga) y no anotó goles en los últimos dos encuentros (0-0 con Estudiantes de La Plata; 0-2 con Tigre).

"Después de salir campeón es difícil meterse, y más aún tan rápido. Pasa mucho por lo mental, nos contagiamos para abajo. Y la inercia lleva a que si juega uno mal, juegan dos mal, juegan tres mal, y terminan jugando todos mal", dijo Coudet.

El delantero Lisandro López, ya recuperado de una lesión, sería titular y reemplazaría a Jonatan Cristaldo.

"Vamos a intentar encontrar esa reacción que buscamos e intentar estar a la altura", amplió el entrenador racinguista.

Dos cambios en Tigre

Por su lado, Tigre, que bajo el ciclo del DT Néstor Gorosito mejoró ostensiblemente en su funcionamiento, presentará dos modificaciones, ambas obligadas.

En la mitad de la cancha, Ezequiel Rodríguez sustituirá a Lucas Menossi (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) y Agustín Cardozo entrará por Jorge Ortiz (lesionado).

El equipo de Victoria, que descendió a la B Nacional, acumula un saldo de 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas desde que asumió la conducción técnica.

"Estamos contentos por la forma en que se jugó. Pero sabemos que la eliminatoria no está resuelta", dijo "Pipo" Gorosito, quien desestimó la posibilidad de continuar su carrera en San Lorenzo.

"Ya volveré algún día. Pero soy respetuoso de las formas y no corresponde que hable de esos temas. Hoy me debo a Tigre", expuso el técnico.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Lucas Orban y Alexis Soto; Nery Domínguez, Augusto Solari, Matías Zaracho y Guillermo Fernández; Lisandro López y Dario Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi y Nicolás Colazo; Agustín Cardozo, Ezequiel Rodríguez; Lucas Janson, Walter Montillo y Diego Morales; Federico González. DT: Néstor Gorosito.