Boca visita a Vélez y Argentinos Jrs. recibe a Gimnasia de La Plata

Boca, con el ánimo alto tras haber completado una muy buena fase de grupos en la Copa Libertadores de América, visitará hoy a Vélez Sarsfield, en el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga, en un partido en el que cobró trascendencia la presencia de Mauro Zárate, quien transitó el camino del amor al odio de los hinchas de "El Fortín" por su decisión de sumarse a las filas "xeneizes".

Jugarán a partir de las 20 con el arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal de cable TNT Sports.

El equipo huésped que conduce Gustavo Alfaro viene de eliminar en la ronda anterior a Godoy Cruz de Mendoza, mientras que los de Liniers dejaron en el camino a Lanús.

La revancha será el jueves próximo a partir de las 21.10 en "La Bombonera" y el que acceda a semifinales se encontrará en esa instancia con el vencedor de la llave que dirimen Argentinos Jrs.-Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca se presentará en Liniers sin algunas de sus figuras, como el zaguero Lisandro López, el mediocampista Nahitan Nández y el goleador Darío Benedetto, los tres con secuelas físicas del durísimo partido que le ganaron a Atlético Paranaense de Brasil el jueves último por 2-1 en "La Bombonera".

Además, Alfaro no definió si Zárate será titular o esperará su oportunidad en el banco de suplentes, en el que será un domingo especial para el delantero, ya que desde que se sumó a Boca en agosto del año pasado no enfrentó jamás a su ex club, pero a menudo es insultado y repudiado por los hinchas de Vélez en las redes sociales y medios partidarios.

Boca presentará una formación en la que sobresalen el capitán Carlos Tevez, la gran figura ante Paranaense, el goleador Ramón "Wanchope" Abila, Iván Marcone, el cordobés Cristian Pavón y el arquero Esteban Andrada, y jugadores que desean ganarse un lugar entre los titulares como el paraguayo Junior Alonso o los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano.

Enfrente estará Vélez, que recuperará al zaguero Lautaro Giannetti y al mediocampista Nicolás Domínguez luego de haber cumplido sendas sanciones, pero que no tendrá a Lucas Robertone, expulsado en el triunfo ante Lanús (2-0).

El DT velezano Gabriel Heinze tampoco definió si le devolverá la titularidad a Matías Vargas o bien seguirá apostando por el promisorio juvenil Thiago Almada en la delantera, para acompañar a Leandro Fernández.

Vélez tendrá la ventaja de llegar más descansado, ya que su partido ante Lanús fue el lunes de la semana pasada, mientras que Boca tendrá poco más de 48 horas de descanso luego de haber librado una batalla bajo la lluvia con Paranaense, y también había jugado con cancha anegada el domingo 5 en el triunfo ante Godoy Cruz (3-1), por la Copa de la Superliga.

En La Paternal

Argentinos Juniors, que culminó en el último puesto en la pasada Superliga y ahora eliminó a dos "grandes" como Independiente y San Lorenzo, desea seguir siendo la sorpresa de la Copa de la Superliga cuando hoy reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, en la ida de los cuartos de final.

El partido se jugará este domingo en el estadio “Diego Maradona” del barrio porteño de La Paternal, desde las 17.45, televisado por Fox Sports Premium y con el arbitraje del misionero Néstor Pitana.

El desquite se jugará el próximo jueves en La Plata, desde las 19, y el vencedor de esta llave jugará en semifinales ante el triunfador de Vélez-Boca.

Argentinos Juniors llegó a esta instancia eliminando a Independiente, le ganó 3-2 de local y empató 1-1 en Avelleneda, y a San Lorenzo, lo derrotó 1-0 en el Maradona e igualó 1-1 en el bajo Flores.

Por su parte, Gimnasia, de meritorio desempeño, en la primera fase dejó en el camino a Newell's Old Boys, cayendo de local 1-0 y triunfando en Rosario por 3-1, y en octavos doblegó a Defensa y Justicia, 1-0 en el bosque y 2-0 en Florencio Varela.

Los protagonistas

Las probables formaciones en ambos cotejos, serían éstas:

VÉLEZ: Lucas Hoyos; Hernán de la Fuente, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Pablo Galdames, Nicolás Domínguez y Gastón Giménez; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas o Thiago Almada. D.T.: Gabriel Heinze.

BOCA JRS.: Eseban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas o Frank Fabra; Cristian Pavón, Iván Marcone, Jorman Campuzano y Mauro Zárate o Agustín Obando; Carlos Tevez y Ramón Ábila. D.T.: Gustavo Alfaro.

ARGENTINOS JRS.: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Franco Moyano, Fausto Vera y Alexis Mac Allister; Matías Romero o Raúl Bobadilla y Gabriel Hauche; Claudio Spinelli. D.T.: Diego Dabove.

GIMNASIA (LP): Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi y Lucas Licht; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Agustín Bolívar y Horacio Tijanovich; Santiago Silva y Jan Hurtado. D.T.: Darío Ortiz.