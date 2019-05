Regional: El Linqueño y Rivadavia juegan un clásico a todo o nada

El Linqueño y Rivadavia de Lincoln jugarán hoy un choque que quedará en la retina de todos. De esta llave saldrá un finalista de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Amateur, y quien resulte perdedor quedará eliminado a manos de su eterno rival, ya sin poder continuar recorriendo el camino en busca del ascenso al Torneo Federal A.

Tiene ventaja mínima el Albirrojo tras la buena victoria en el Coliseo, pero el CAEL tiene la posibilidad de cerrar la llave en un “Leonardo Costa” sin público visitante y buscará revertir la serie en el juego que dará inicio hoy a las 15.30 horas, con el arbitraje de Carlos Gariano.

Nada está dicho y todo puede pasar, ya que la paridad de ambos conjuntos es una realidad y los detalles parecen ser los que terminarán volcando la balanza para uno u otro lado.

En cuanto a nombres propios, el visitante no tiene dudas respecto del once que saltará al campo de juego. Y si no existe algún imprevisto de último momento, a pesar del fuerte golpe que sufrió en la ida, Emmanuel Barboza estará desde el vamos, por lo que el DT Fabio Schiavi repetiría la misma formación que una semana atrás. Es decir, Vijande; Assandri, Moreyra, Lúquez y Macías; García, Castaño, Véliz y López, Perujo, y el autor del penal para la victoria rivadaviense, el chaqueño Barboza.

Por su parte, con la necesidad de ganar para, al menos, forzar una definición por penales, El Linqueño tendrá variantes respecto de la derrota en la ida. En primer lugar, el volante Abel Ponzi cumplió su sanción y reaparecerá en el carril izquierdo en lugar de Enzo Cuadrado. Pero también en el arco el CAEL podría tener modificación.

Tras la lesión sufrida por César Vallejos en la jugada que derivó en el penal, en esa maniobra el “Monito” sufrió un fuerte tirón en el posterior y fue reemplazado por Emmanuel Corchete tras la ejecución. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por el DT Albiazul, se aguardará hasta último momento para ver si Vallejos está en óptimas condiciones, aunque, de no llegar, Corchete volverá a custodiar los tres palos y en los relevos estará Martín Montiel.

La última duda pasará por ver qué sucede en el ataque linqueñista, aunque todos los cañones apuntan a que retornará Gianfranco Ottaviani. Ramírez se inclinaría a poner 3 puntas desde el arranque como fue el ST en el “Coliseo” y en base a esa idea quien dejaría su lugar sería el tucumano Osvaldo Brito, resignando en la recuperación.

El resto, será el mismo que saltó desde el inicio en cancha de Rivadavia (L) por lo que, confirmación mediante, El Linqueño buscará el triunfo con: Vallejos ó Corchete; Badano, Acosta, Ávalos y Gómez; Simón, Cassópero y Ponzi; Petrovelli, Ottaviani y Palmerola.