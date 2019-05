Se juega gran parte de la sexta fecha del Torneo Apertura 2019

Hoy será un día de mucha actividad para el fútbol local. Es que se jugarán cinco de los seis partidos programados para la sexta fecha del Torneo Apertura de Fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que lleva el nombre de “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa "Clínica IMEC".

La gran jornada comenzará en todas las canchas a las 15.30. Uno de los choques más importantes se desarrollará en la cancha de Ambos Mudos; allí, Sarmiento, uno de los punteros que tiene el certamen, defenderá el liderazgo ante el siempre difícil Defensa Argentina.

También hoy juegan: River Plate de Junín vs. Independiente (J), Origone Fútbol Club ante Rivadavia de Junín, Mariano Moreno frente a Villa Belgrano y Deportivo Baigorrita será local ante Ambos Mundos.

La sexta fecha del Apertura 2019 se completará el martes con el partido que jugarán Jorge Newbery ante Rivadavia de Lincoln, en el estadio del "Aviador", a partir de las 21.30.

Torneo de inferiores

HOY

River vs. Indep.

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Defensa

(cancha de A. Mundos)

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.00

Origone vs. Rivadavia (J)

Predécima: 13.00

Séptima: 14.00

Moreno vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Baigorrita vs. A. Mundos

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

EL MARTES

Newbery vs. Rivadavia (L)

Novena: 17.30

Séptima: 18.30

Quinta: 19.45

EL MIÉRCOLES

Newbery vs. Rivadavia (L)

Décima: 17.45

Octava: 18.45

Sexta: 19.45

Cuarta: 21.30.