Iván Delfino: "El apoyo de los hinchas es una caricia al alma"

Ayer, al término del entrenamiento matinal, el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino aceptó un mano a mano con Democracia. Ya con el equipo confirmado, de cara a la revancha de hoy ante Brown de Adrogué, el DT habló del momento por el que atraviesa el equipo y se refirió a las muestras de apoyo que recibió tras la derrota ante Arsenal.



- ¿Cómo está el equipo para la revancha con Brown?

- Bien, ha sido otra semana más de mucho trabajo. Estamos tratando de limar los últimos detalles para que el equipo pueda tener un buen partido y podamos cerrar la llave de la mejor forma. Ese es el objetivo en lo inmediato y después la idea es ir por los otros dos partidos más. Falta jugarlo y en algún punto tenemos cierta tranquilidad de haber hecho las cosas bien cuando jugamos allá. El resultado fue favorable pero ahora tenemos que reivindicarlo acá, ante nuestra gente.

Partiendo desde la dignidad y la nobleza considero que las cosas pueden salir bien. No estoy diciendo que la victoria está asegurada pero creo que estas cualidades nos hacen bien a todos como grupo. Iván Delfino. DT de Sarmiento

- ¿Contra Brown, de visitante,fue la partido más difícil de la temporada? Teniendo en cuenta que se venía de una derrota durísima.

- Si coincido, quizás no nos importó la forma sino el objetivo era mostrarnos a nosotros mismos que estábamos recuperados. Por suerte se nos dio. En algún punto yo estaba convencido de que los muchachos estaban fuertes pero había que demostrarlo y por suerte se pudo. Tuvimos una recuperación rápida después de un golpe muy duro. Después el resultado fue una consecuencia. Cuando a uno le va bien siente un poco de alegría y cuando te va mal aparecen otras sensaciones. En este caso pudimos recuperarnos y hoy no veo que lo que pasó tenga incidencia en el futuro. Ya está. Ya pasó. Hemos aprendido a no aferrarnos a un resultado para estar bien de ánimo. No cambiamos los objetivos y sentimos un gran apoyo de todas las partes, incluyendo de la gente, que siempre ha sido muy respetuosa con nosotros.

- En la derrota y el dolor siempre se dice que se aprende mucho.

- Sí, igual creo que siempre estamos aprendiendo. Somos seres limitados que siempre estamos aprendiendo. Acá cada uno hace su trabajo lo mejor que puede. Cada uno es lo más sensato que puede pero sabemos que como somos seres humanos ninguno tiene la verdad absoluta. Partiendo desde la dignidad y la nobleza considero que las cosas pueden salir bien. No estoy diciendo que la victoria está asegurada pero creo que estas cualidades nos hacen bien a todos como grupo.



- Volviendo al presente ¿Cómo cree que se presentará el partido ante Brown (A)?

- Un partido duro, sin dudas. Ellos van a venir a poner su orgullo en juego, son un buen equipo, por algo están en el reducido, los jugadores conocen la categoría, tienen amor propio y van a venir a hacer su partido. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, manejar los tiempos, imponer nuestro juego y jugar, sabiendo que tenemos cierta ventaja, pero sin confiarnos porque eso nos jugaría en contra. Tenemos que jugarlo como si estuviéramos cero a cero y hacer las cosas lo mejor posible para poder cerrar la llave de la mejor manera.

- ¿Viene mirando el resto de los partidos del Reducido?

- Sí, claro. Nos conocemos todos pero este es otro torneo. Hay equipos que han mejorado muchísimo y el nivel es muy parejo.

- Tras la derrota ante Arsenal se dio un apoyo muy importe por parte de los hinchas hacia el equipo y hacia usted ¿Le llegó esto? ¿Lo sorprende?

- La verdad que trato siempre de estar al margen de todo. Ya he dicho en varias oportunidades que yo no tengo redes sociales y la verdad que mucho no me entero de estas cuestiones. Pero lo que tengo que decir es que estas cuestiones siempre son positivas, nos fortalecen el ego. Sabemos que estamos de paso en el club y que tenemos que hacer lo mejor posible. Más allá del dolor de ese partido, el equipo dejó una buena imagen. Los jugadores siguen respondiendo y eso es lo que a nosotros los entrenadores nos hace más o menos queridos. Es la realidad. El apoyo de los hinchas siempre es una caricia al alma. Me pone muy contento.

- Lo último, Sarmiento está para…

- Para estar lo más concentrado posible y hacer un buen partido frente a Brown de Adrogué.