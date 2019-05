"San Lorenzo mejoró desde que llegué, aunque nos sigue faltando contundencia", indicó Almirón

El entrenador de San Lorenzo, Jorge Almirón, estimó que el equipo que conduce "mejoró" desde su llegada, aunque reconoció que le sigue "faltando contundencia en ataque", luego de perder el miércoles en San Pablo ante Palmeiras por 1 a 0 en el final de la participación del "Ciclón" en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Muchos equipos vinieron a la cancha de Palmeiras y se comieron goleadas, pero San Lorenzo estuvo bien parado y el partido fue parejo. Ellos generaron riesgo con laterales largos y no mucho más. Lo perdimos por un gol tras un remate alejado y nada del otro mundo", remarcó Almirón, que en las próximas horas sostendrá una reunión decisiva para su futuro en el club "azulgrana" con su presidente, Matías Lammens.

"Pero el equipo hizo un gran trabajo en esta fase de grupos y aunque no se tiene muy en cuenta, lo importante es que aseguramos la clasificación a octavos de final y eso no es poco. Ahora viene lo más bravo", vaticinó.

El técnico sanlorencista verificó que en "estos días habrá un momento de evaluación con los directivos para planificar el futuro. El equipo mejoró desde que llegué, aunque nos sigue faltando contundencia", reflexionó.

Almirón lleva 25 partidos al frente de San Lorenzo y de ellos solamente ganó cuatro, en tanto que igualó 14 y perdió los siete restantes.

El próximo lunes, a las 21, se sortearán los octavos de final de la Copa Libertadores en la sede de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque.