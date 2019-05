Chelsea y Arsenal aseguraron otra final inglesa

Chelsea y Arsenal de Inglaterra clasificaron ayer a la final de la Liga de Europa y la definición de las dos copas más importantes del “Viejo Continente”, por primera vez en la historia, será exclusiva de equipos de un mismo país, luego del pase de Liverpool y Tottenham Hotspur a la última instancia de la Liga de Campeones.

En Londres, Chelsea eliminó a Eintracht Frankfurt de Alemania por penales 4 a 3, luego de empatar los dos partidos 1 a 1.

Ruben Loftus-Cheek abrió el marcador para el local a los 28 minutos de juego e igualó el serbio Luka Jovic a los 4 minutos del complemento.

En el alargue del partido que se jugó en el Stamford Bridge, con el arbitraje del rumano Ovidiu Hategan, ingresó el delantero argentino Gonzalo Higuaín, que no tuvo participación en la definición desde los doce pasos.

Los penales de Chelsea fueron convirtieron Ross Barkley, Jorginho, David Luiz y Eden Hazard; el arquero Kevin Trapp le atajó el remate al capitán del conjunto inglés, César Azpilicueta.

Para Eintracht Frankfurt marcaron Sebastien Haller, Jovic y Jonathan de Guzmán. El arquero español Kepa Arrizabalaga se lució al contener y desviar los disparos de Martin Hinteregger y de Gonçalo Paciência.

En el conjunto alemán fue titular y capitán el defensor argentino David Abraham, surgido de Independiente; en tanto que en Chelsea el arquero Wilfredo Caballero permaneció en el banco de suplentes.

En la otra semifinal, Arsenal venció en España a Valencia 4 a 2, y clasificó con comodidad tras la victoria 3 a 1 en el encuentro de ida, en Londres.

El francés Kevin Gameiro abrió el marcador para Valencia a los 11 minutos de iniciado el juego, empató el gabonés Pierre Aubameyang seis minutos después, el francés Alexandre Lacazette (5m.St) dio vuelta el marcador, otra vez Gameiro (13m.St) logró la paridad y nuevamente Aubameyang (13m.St y 43m.St) selló el resultado para Arsenal.

En Valencia jugó el zaguero Ezequiel Garay -recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro holandés Danny Makkelie-, en tanto que el también defensor Facundo Roncaglia ocupó un lugar en el banco de suplentes.

La final de la Liga de Europa se jugará el miércoles 29/5 en el estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), con capacidad para 70.000 espectadores.



Liga de emociones

Con la epopeya del Tottenham Hotspur en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, la Liga de Campeones dejó atrás las semifinales más dramáticas de que se tenga memoria y perfila una definición en esa clave de adrenalina para el partido decisivo con Liverpool, expresó Walter Vargas, de la agencia Telam.

Agregó que pasaron once años desde que dos equipos ingleses dirimieron por la codiciada "Orejona": en la versión 2007/2008 resultó vencedor Manchester United por la vía de los penales después de un empate de 1-1 con Chelsea.

Pero ni dos de esos colosos, ni Arsenal ni el dominador de la Primer League, el Manchester City que dirige el catalán Pep Guardiola serán protagonistas de la final prevista para el sábado 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

En realidad, si algo distingue la Champions en curso es la condición de inédita y sin la presencia de siquiera uno de los otros seis equipos que asomaban como favoritos.

En orden impreciso, el tricampeón Real Madrid, Barcelona, Manchester City, París Saint Germain, Juventus y Bayern Münich.

Liverpool ya había resultado finalista en 2017/2018 pero asomaba inferior a la media docena de poderosos referidos y prácticamente eliminado cuando se marchó del Camp Nou con un 3-0 en contra y con Lionel Messi en clave estelar.

Sin embargo, como ya es historia, pese a las sensibles bajas del egipcio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Firmino el once que dirige el alemán Jürgen Klopp infligió al Barsa uno de los tropiezos más dolorosos de su historia.

Y para mejor, la gesta del Liverpool, con sendos dobletes de suplentes y por añadidura héroes accidentales: el belga Divock Origi y el surinamés Georginio Wijaldum.

Pero si lo del Liverpool parecía imposible qué decir lo del Tottenham, que a los 10 minutos del segundo tiempo perdía 1-0, 3-0 en el acumulado y con su mega estrella Harry Kane atribulado en un palco.

Con goles del notable defensor juvenil Matthijs de Ligt y del marroquí Hakim Ziyech el Ajax conducido por Erik ten Hag se encaminaban a un triunfo desahogado, pero Tottenham tenía reservada una carta igual de luminosa que fuera de catálogo: Lucas Moura.

El brasileño Moura selló el empate entre los 10 y 14 minutos del segundo tiempo y cuando se jugaba el quinto minuto adicional envió un zurdazo esquinado y rasante que sumió en una profunda tristeza al Ajax todo y desató el júbilo en los británicos, incluido su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, y sus legendarios compatriotas Osvaldo Ardiles y Julio Ricardo Villa, que jugaron en los Spurs hacia finales de los setenta.

En la vibrante semifinal jugada en el ex Ámsterdam Arena con una admirable precisión en los pases (cercana al 80 por ciento) y 40 remates a los arcos, hubo participación de tres futbolistas argentinos: Nicolás Tagliafico y Leandro Magallán en Ajax y Erik Lamela en Tottenham.

En Totenham, asimismo, que ha llegado a la final de la Champions por vez primera, juegan el arquero santafesino Pablo Gazzaniga y el defensor platense Juan Marcos Foyth.

La Liga de Campeones de Europa, inaugurada en la temporada 1955/56 bajo el nombre de "Copa de Clubes Campeones de Europa", tendrá nuevo ganador el 1 de junio después del mano a mano de Liverpool y Tottenham en el Wanda Metropolitano, cuyo capacidad para 67.829 espectadores.