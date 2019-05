Delfino mantiene una duda entre los titulares que recibirán a Brown

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, aún no confirmó al reemplazante del suspendido Nicolás Castro, de cara al choque de mañana frente a Brown de Adrogué por el partido revancha de los cuartos de final del Torneo Reducido de la B Nacional.

Ayer, el plantel profesional del Verde se entrenó por la tarde en el predio Ciudad Deportiva, pero la lluvia impidió la realización normal del entrenamiento. En los pocos minutos que el grupo de jugadores pudo ensayar fútbol, el DT Delfino probó con Guillermo Sotelo en lugar del Castro. No obstante, el miércoles había sido Benjamín Borasi quien había ocupado la banda izquierda de la zona media.

Hoy, a las 10, el grupo de futbolistas tendrá su último entrenamiento y allí se sabrá cuál será finalmente la decisión del técnico con respecto al reemplazante de Castro. Leonardo Villalba y Sergio Quiroga también están entre las posibilidades.



/LEÉ MÁS Leonardo Villalba se perfila para reemplazar en Sarmiento al suspendido Nicolás Castro



No obstante, por lo trabajado en la semana, al parecer Delfino le quiere dar minutos de juego a futbolísticas que no lo vienen teniendo y es por eso que Sotelo y Borasi tendrían cierta ventaja sobre Villalba y Quiroga.

El resto del equipo sería el mismo que le ganó a Brown (A) en la ida por 1 a 0, con aquel tanto de Guillermo Farré. Es decir, Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Nicolás Orsini, Franco Leys, Guillermo Farré, Sotelo, Borasi, Villalba o Quiroga; Matías Garrido; y Nicolás Miracco.

El partido ante el "Tricolor" se jugará mañana, a las 15.30, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje confirmado de Silvio Trucco.

Pablo Vico: "No nos queda otra que ir a buscar un resultado positivo"

En la previa al choque de mañana, el técnico de Brown de Adrogué, Pablo Vico, realizó un balance del partido de ida y palpitó la revancha. Sobre la derrota 1 a 0 ante el Verde, dijo: "La bronca es por las situaciones que no se pudieron concretar", pero sostuvo que el plantel "hizo todo lo posible para lograr el empate".

Añadió: "Brown hizo los méritos para alcanzar el empate" y resaltó que "al equipo no le puede reprochar nada", ya que sus jugadores "dejaron todo hasta el final" para llegar mejor posicionados a su arribo a Junín.

"En el primer tiempo, las cosas no se nos dieron. Pero en el segundo tiempo, después del gol, Sarmiento se replegó y fuimos protagonistas", analizó el DT sobre el partido de ida. Es cierto que los locales tuvieron varias chances de concretar en el complemento, pero la falta de eficacia les jugó en contra.

A su vez, el histórico entrenador resaltó que los muchachos del Verde "trataron de cubrirse de la mejor manera posible y lo hicieron muy bien". Es así que el Tricolor deberá obtener una victoria por 2-0, en condición de visitante si quiere clasificar a la siguiente fase del octogonal.

Por otra parte, Vicó sostuvo que el gol de la visita "estaba clarísimamente adelantado", pero aclaró que no juzgaría el arbitraje, ya que cuando habló previamente, salió "perjudicado".

"Si sintiera que es algo contra Brown, les juro que no saldría a la cancha. ¿Qué les diría a los muchachos? ¿Por más que salgamos a la cancha, los árbitros están en contra nuestra?", postuló el director técnico burzaquense, y dejó bien en claro que los árbitros pueden tener errores.

Por último, de cara al duelo de mañana, Vico planteó que sus muchachos van a "tratar de mejorar un poco más el volumen de juego", aunque reafirmó que no quedó "conforme con la intensidad que tuvo el equipo". "No nos queda otra que ir a buscar un resultado positivo", aseguró el DT del "Tricolor", esperanzado con su plantel.