Gustavo Benítez: “Sentí mucha alegría por el deber cumplido”

Deportivo Riestra logró el ascenso de categoría y volvió a la Primera “B” Nacional, con lo cual -en seis temporadas- sumó cuatro ascensos.

Ellos fueron en el certamen 2013/2014, de Primera “D” a la “C”; en 2014, de la “C” a la “B” Metropolitana; en 2016/17 de la “B” al Nacional “B” y en 2018/19 otra vez de Primera “B” a la “B” Nacional, la mitad que el club obtuvo durante toda su historia, los cuales fueron solamente de la Primera “C” a la “D”.

Así, la entidad del Bajo Flores continúa de fiesta y los jugadores del conjunto blanquinegro, también.

Después de lo que fue el ascenso al Nacional “B”, tras la caída de Acassuso, el plantel se juntó a comer un asado para celebrar el logro.

Y ahí, dentro de tanta intimidad, el capitán Gustavo Benítez, quien dejó un gran recuerdo cuando vistió la casaca de Sarmiento de Junín, se tomó un tiempito para dialogar con los colegas del diario deportivo “Olé”.

La charla, se desarrolló en estos términos:

-¿Cómo vivieron el ascenso al Nacional “B”?

-La verdad que en los últimos partidos tratamos de manejar la ansiedad. Y ahora estamos muy contentos por poder cumplir el objetivo que nos habíamos planteado a principio de este campeonato. Sabíamos que iba a ser difícil, pero por suerte se logró.

-¿De qué manera te enteraste de la derrota de Acassuso?.

-No lo miré, ja. Me enteré por Jonathan Ivanoff (otro ex Sarmiento de Junín), un compañero de equipo que estaba conmigo. Ahí, me relajé.

-¿Qué te genera haber conseguido nuevamente el ascenso a justo un año de haber perdido la categoría?.

-Mucha alegría por el deber cumplido. Este grupo se bancó muchas cosas que solamente nosotros sabemos y nunca hablamos. La verdad que siempre continuamos callados y trabajamos demasiado para conseguir este objetivo. Y como capitán del equipo me siento orgulloso de mis compañeros.

-¿Y qué pensás de aquellas personas que dicen que fueron beneficiados?.

-La gente opina solamente por tener una red social y nunca fueron a una cancha. Nosotros tenemos al goleador del torneo (NdR: Bravo con 21) y también una base de jugadores desde que el club estaba en la Primera D. Esto es un proyecto que sin dudas da frutos, Riestra genera permanentemente jugadores... Y cuatro ascensos en seis torneos, todo dicho.

-¿Creés que va a ser una revancha jugar la “B” Nacional otra vez?.

-En nuestra cabeza sólo pensábamos en volver lo antes posible por lo que nos pasó el año pasado (quita de 10 puntos y descenso). Ahora vamos a disfrutar de este momento y prepararnos de gran forma para competir con equipos grandes”, completó el “Tata” Benítez.