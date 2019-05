El volante "Bebelo" Reynoso se pierde el resto del semestre por una lesión en la rodilla

Emanuel Reynoso, volante ofensivo de Boca Juniors, estará ausente de las canchas por el resto del semestre, ya que del estudio que se realizó ayer surge que tiene un "esguince grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha", según informó el parte médico oficial del club.

"Bebelo" Reynoso se lesionó anoche durante el primer tiempo del encuentro que su equipo le ganó a Godoy Cruz por 3 a 1, en los octavos de final de la Copa de la Superliga.

Como mínimo, Reynoso tendrá que estar 21 días inmovilizado y recién se entrenará con el resto de sus compañeros en el comienzo de la pretemporada, en la tercera semana de junio.

"Lamentablemente me voy con el dolor de la lesión de Reynoso, que la verdad nos complica a futuro y que lo saca para el resto del campeonato", dijo al respecto anoche el entrenador Gustavo Alfaro.

Las complicaciones empezarán el jueves, en el partido contra Atlético Paranaense por la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, donde Boca buscará una victoria en la Bombonera para terminar primero en la zona.

Esa posición en la cancha tendría cuatro posibles nombres con diferentes características, pero ninguno con el estilo de juego del futbolista cordobés, que son Jorman Campuzano, Cristian Pavón, Carlos Tevez y Agustín Obando.

"No lo veo a Pavón y Villa juntos", dijo Alfaro

Alfaro marcó algunas ideas sobre quién podría reemplazar al ex jugador de Talleres de Córdoba: "No lo veo a Pavón y Villa juntos el jueves. Tenemos que plantear un medio campo intenso y fuerte. Paranaense es un equipo muy duro en ese sector".

Esas palabras pueden abrir la puerta para incluir una línea de tres volantes con más presión que juego, que podrían ser Nahitan Nández, Iván Marcone y Campuzzano, acompañados por Sebastián Villa por el sector derecho.

Si el DT buscará más juego, estaría la idea de que Mauro Zárate juegue más retrasado y en su lugar en el ataque lo haga Tevez, de aceptable desempeño contra Godoy Cruz, pero donde hizo un gran desgaste en una cancha pesada por la intensa lluvia.

La otra variante que le queda a Alfaro es la del juvenil Obando, quien tuvo buenos partidos y que jugó muy bien en la práctica de hoy. Anoche Obando no estuvo porque lo afectó una gastroenteritis y en su lugar jugó Reynoso.

Agustín Almedra, quien ayer compartió la mitad de la cancha con Campuzano, viajará junto con el arquero Manuel Roffo y el lateral Marcelo Weingandt el próximo jueves, para disputar en Polonia el Mundial de fútbol Sub 20 con el seleccionado argentino.

El resto del equipo sería el que en los últimos partidos se puede considera titular: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Villa, Marcone, Nández; Zárate y Darío Benedetto.

Ayer a la mañana, a puertas abiertas para la prensa, el plantel "xeneize" trabajó en Casa Amarilla: los que jugaron ayer estuvieron en el gimnasio para hacer ejercicios regenerativos, mientras que el resto hizo fútbol en espacio reducido.

Hoy, desde las 9.30, los jugadores trabajarán en el predio Pedro Pompilio y mañana por la tarde quedarán concentrados en el Hotel Madero.

Boca jugará en la Bombonera ante Atlético Paranaense el jueves desde las 21.30, por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, con el arbitraje de Carlos Orbe de Ecuador.